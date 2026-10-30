Horizonte 30 OCT 2026 - 22:58h.

García-Ayllón cuestiona las explicaciones de Óscar Puente y critica que haya querido normalizar los fallos en el sistema se seguridad ferroviario

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Salvador García-Ayllón, arquitecto e ingeniero de caminos, canales y puentes, ha criticado con firmeza en 'Horizonte' las explicaciones ofrecidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su comparecencia sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo), concretamente la forma en la que Puente ha abordado los problemas en el sistema de seguridad ferroviario.

"Que el ministro se victimice con la que está cayendo... ya hay que tener moral", han sido las primeras palabras de García-Ayllón durante su intervención en el programa. Sobre la comparecencia, el experto se ha referido a ella como "una mezcla bastante confusa de datos y con un enfoque interesado".

García-Ayllón cree que el ministro ha querido "normalizar cuestiones que no son normales". "Es un insulto a nuestra inteligencia", ha afirmado. "Ha hecho una bola dura controlada. Antes de que la investigación judicial o algunos medios lo saquen, digo que el sistema ha fallado 160 veces".

El experto señala que "lo que no es normal es que se esté extrayendo la responsabilidad del sistema automático y transfiriendo la responsabilidad de la gestión de la seguridad al factor humano": "Lo dice y se queda tan ancho. No sé si nos toma por tontos, pero lo que viene a decir es que la Alta Velocidad Española, que es un instrumento de alta tecnología, en muchas ocasiones pasa a tener una gestión manual en la que el factor humano es la única red de soporte de la seguridad".