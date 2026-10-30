Horizonte 30 OCT 2026 - 10:15h.

El superviviente recuerda la dureza de lo ocurrido y lanza un importante mensaje

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Luis Aguilar, superviviente del accidente ferroviario de Urda, recuerda la dureza de lo ocurrido y lanza un importante mensaje en ‘Horizonte’, exigiendo responsabilidades políticas.

El afectado se sienta junto a Iker Jiménez en el programa y explica que hubo escenas que nunca va a poder olvidar: ''Brazos, piernas, alguna cadera totalmente descolocada. Y yo sí recuerdo algún grito de personas que las estaban excarcelando, como se dice, y si gritaban de dolor al intentar sacarle del entresijo de hierros donde estaban apresados. Ese grito sí que lo tengo más grabado''.

Lanza un mensaje importante tras lo ocurrido: ''Pues sin tensión, sin malos modos, sin insultar. Yo lo que ayer comentábamos muchos de nosotros era, esto no puede pasar, no es no tiene que volver a pasar ni cómo es posible que haya pasado, era una manifestación mucho más categórica. Esto no puede pasar y si pasa, desde luego, es porque muchas cosas han fallado''.

''Todos estamos conociendo que hay fallos en procedimientos, en financiaciones, en mantenimientos, pero de todo eso hay un responsable y esto no es un accidente. Habrá que buscar otra palabra alternativa que lo catalogue y que lo califique. No es algo que suceda porque sí, sino que es consecuencia de, que yo sin nombrar y sin insultar, como digo a los innombrables, que para mí los innombrables todos los conocemos y están arriba en la cabeza. También apelo a estas personas que están en esos mandos intermedios, que están en el día a día, que conocen qué es lo que está pasando realmente con esos informes que muchas veces se quedan en un cajón, con esas cuestiones que nadie se atreve a elevar porque o son políticamente incorrectas o estás poniendo en riesgo tu puesto de trabajo y tu salario, pero yo creo que también tenemos que tomar conciencia como ciudadanos y como responsables, cada uno en determinados puestos de que eso hay que elevarlo ya'', pide la víctima del accidente.

Y afirma que cree que los responsables deben pagar por lo ocurrido: ''Evidentemente los de arriba son responsables y lo tienen que pagar, y es evidente que para eso hay un procedimiento penal democrático, las urnas, el Código Penal y lo pagarán, pero también hay más cosas que debemos poner en valor y cada uno asumir sus propias responsabilidades y no esconderse más en que esto no se puede decir o que todos hacemos lo mismo''

"Cuando me doy cuenta, estoy debajo del asiento delantero"