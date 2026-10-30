Ramón Rubio de Castro, pasajero del AVE detenido a 500 metros del accidente: “No éramos conscientes”

Horizonte 30 OCT 2026 - 09:53h.

El pasajero entra en directo en 'Horizonte' para contar como vivió el terrible momento

¡Todos los programas de 'Horizonte'!: al completo, en Mediaset Infinity

Compartir







‘Horizonte’ habla con Ramón Rubio de Casto, uno de los pasajeros del AVE que se detuvo a tan solo 500 metros de donde se produjo el accidente ferroviario de Urda. El joven nos cuenta cómo vivió las horas de incertidumbre antes de conocer qué había ocurrido.

Ramón entra en directo en el programa y comienza a contar cómo se enteraron de lo sucedido: ''A eso de las 7:30 nos empezaron a notificar por mensaje tanto por móvil como por email que había incidencias en la vía. Bueno, mejor dicho, que nuestro tren iba con retraso por una limitación de velocidad establecida por Adif''.

''Desde esa hora recuerdo que el tren se paró como cuatro veces y el maquinista en todo momento nos iba informando de que había problemas de incidencia en la vía, que iba como algo en modo manual (...) Entonces recuerdo que a las 8:53 también nos enviaron otro mensaje, que creo que fue justo antes del accidente y ya lo recuerdo, te diría que era a las 8:55 el tren se volvió a parar'', añade.

Ramón explica que fue a la cafetería y que ahí les explicaron que se habían quedado sin luz: ''Aunque todavía había luz sí es verdad que ya la climatización no iba, hacía calor, los baños tampoco funcionaban y recuerdo que eso a las 9:30 fuimos conscientes de que había habido un accidente, no sabíamos dónde estaba, dijeron que estaba en Urda y dijimos, pero si Urda está aquí al lado, pero no éramos conscientes, la verdad''.

''Nos permitieron abrir las puertas del lateral que daba al terraplén y ya recuerdo precisamente la frase de un grupo de amigos que asomó la cabeza y alguien dijo, que el Iryo estaba ahí delante, me asomé y vi la cabeza roja del Iryo y al minuto hubo 30 personas o 40 personas, que aunque el interventor de Renfe dijo que no nos acercáramos, hubo 30 o 40 personas que salieron corriendo hacia allí, que la verdad que fue un gesto humanitario. Y ya te digo, ya a partir de ahí, pues ya pues a las 10 y poco llegaron ya tractores de Urda y eso fue poco a poco sucediendo, ya fuimos conscientes de la tragedia que había porque estuvimos allí unas 4 horas parados'', cuenta el afectado.