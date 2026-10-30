Horizonte 30 OCT 2026 - 22:00h.

La conclusión de Antonio Martín Carrillo, experto ferroviario, sobre el accidente en Urda (Toledo): "Ha sido un fallo múltiple sistémico"

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Antonio Martín Carrillo, ingeniero e impulsor técnico de la Alta Velocidad en España, analiza en 'Horizonte' las claves del trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo). Compungido por lo ocurrido, el experto lanza su conclusión sobre el fallo que provocó el accidente y reclama una profunda renovación del sistema.

En primer lugar, Antonio Martín Carrillo ha aportado sus conocimientos sobre el sistema LZB, el cual comenzó a utilizar desde sus comienzos en el sector: "Es importante saber el contexto en el que esto se produce. El LZB lo montaron mis jefes, ahora ellos no están y me toca hablar a mí de lo que entonces instalamos", ha dicho el experto dejando evidencia el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó a usarse.

Respecto al fallo que se produjo en el sistema LZB, el experto aporta su opinión, descartando un error humano: "Según mi humilde criterio, se ha tratado de un fallo múltiple sistémico. Aquí no ha fallado un señor haciendo algo, aquí ha fallado el sistema global, porque, cuando se ha caído una parte del sistema, se ha querido recuperar con otra. Aquí hay muchas cosas que han fallado en muy poco tiempo. Lo que hay que ver es si ha sido una situación única o si ha habido situaciones muy similares, que estaban prediciendo que se iba a producir un accidente, y que se nos ha ocultado".

Antonio Martín Carrillo: "El sector está llorando, mis compañeros están tristes"

"No sabemos el número de incidencias que ha habido y, sobre todo, la gravedad de las incidencias", ha añadido Antonio Martín Carrillo, quien asegura que varios compañeros le han asegurado que "han estado muchas veces a punto de que tragedias como la de Adamuz y Urda se produjesen".

El experto ha lanzado también una contundente conclusión en la que reclama una profunda transformación en el sistema: "Es muy doloroso para mí, me duele mucho. Creo que el sistema de ferrocarriles de Alta Velocidad en España está enfermo, tremendamente enfermo. Hay que cuidarlo, mejorarlo y, sobre todo, sanearlo. El sector está llorando, todos mis compañeros ferroviarios están muy tristes, la moral se les ha venido abajo".

"Todo esto pasará y tendremos que renovar el sistema para que volvamos a ser lo que éramos", ha sentenciado Antonio Martín Carrillo, antes de rendir un pequeño homenaje a una conocida, Marisa Manchado, que aún continúa desaparecida: "Quiero mandar un fuerte abrazo a su familia"