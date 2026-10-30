Horizonte 30 OCT 2026 - 10:31h.

El ministro de Transportes es recibido con significativos abrazos, como el del ministro Marlaska

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El Dr. Gaona analiza en ‘Horizonte’ las imágenes de la llegada de Óscar Puente al CECOPI de Urda. Un momento en el que el ministro de Transportes es recibido con significativos abrazos, como el del ministro Marlaska.

El colaborador del programa analiza el abrazo y se pronuncia de manera contundente: ''Hay una inversión simbólica de los papeles, ¿no? De repente uno que no es víctima aparece como víctima, como necesitado de consuelo. Yo creo que una cosa es mostrar, evidentemente, empatía por los sucesos, ¿no? Y otra es el mal gusto de desplazar el protagonismo de las víctimas, que es lo que estamos viendo ahí. Es decir, qué diablos hacen dándole, perdonarme que lo diga tal cual, el pésame''.

''A lo mejor resulta que lo del factor humano que tanto hablamos, a lo mejor resulta que el factor humano es él, claro. Y el que lo mantiene, el factor humano en el peor de los sentidos, el que ha provocado la génesis de toda esta historia, de esta degradación del daño moral del que yo hablaba ayer, que enlaza justamente con lo que está diciendo Juan, la España herida, la gente está cabreada'', añade.

Iker Jiménez también da su opinión al respecto: ''Yo es verdad, lo voy a confesar, yo pensé que iba a haber una dimisión de Óscar Puente. Yo lo digo, y esto es una cosa muy personal, que aquí no soy nadie para ser experto de nada. Yo pensaba que de verdad, o sea, es que es inasumible''.

''Esto es la gran diferencia entre el concepto que se tiene erróneo, absolutamente erróneo de lo público y de lo privado, este señor en una empresa privada, yo siempre lo llevo a mi campo, vale, venga, una planta química, se produce una explosión, se produce un accidente ¿Dónde creéis que va el CEO? ¿Dónde creéis que va el CEO? Va a la calle'', explica Ricardo Díaz.