Horizonte 03 NOV 2026 - 10:31h.

La periodista enseña página por página el contenido del informe

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La periodista Ketty Garat se ha sentado en 'Horizonte' y ha enseñado el contenido del informe que ha publicado en 'ABC' sobre lo ocurrido con Renfe y cómo Puente permitió al presidente de la compañía colonizar el operador con políticos de Más Madrid y mucho más.

Ketty comienza a explicar lo que hay en las páginas y se pronuncia con contundencia: ''Bueno, yo es que creo que tenemos la respuesta enfrente de nuestras narices. El otro día dábamos una primera auditoría o pseudo auditoría de cuáles habían sido los cargos políticos que habían colonizado, secuestrado, nos dicen las fuentes de Adif, el gestor ferroviario. Y hoy lo que contamos es lo que ha ocurrido en Renfe, que es básicamente que Óscar Puente permitió al responsable, al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, pues establecer ahí una colonización por parte de Más Madrid y por parte del lobby del sector del autobús''.

''En rojo vais a ver los cargos colocados por el PSOE, en morado, los cargos colocados por Más Madrid. y en verde, los cargos colocados por el sector del autobús'', explica mientras enseña el informe: ''Aquí otro, PSOE, Más Madrid, Equo, Izquierda Unida, Compromís, otra vez PSOE, otra vez Compromís, otra vez el PSOE, otra vez no, espera un poquito más, otros más. En total son 6 de Más Madrid, 5 del Partido Socialista y aquí empieza el sector del autobús, esto es muy interesante, cuatro directivos, cuatro exdirectivos de Avanza, 2 de Auvasa,la empresa municipal de transportes de Valladolid le colocó allí Óscar Puente al actual presidente de Renfe, una de Interbus, otra de ALSA''.

''¿Y todo esto qué significa? Porque vemos aquí muchos nombres en verde. Bueno, pues esto coincide en el tiempo con el inicio de un proceso de licitación de una empresa, una sociedad participada por Renfe para una nueva línea de autobús. Un proceso que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tumba a Renfe y que luego en el mes de julio y que luego en octubre, Renfe lo vuelve a relanzar. Es decir, hay una curiosa operación por parte del presidente de Renfe de fichar hasta 9 cargos relacionados con empresas del autobús para traérselas al ministerio y al mismo tiempo lanzar una empresa participada. Esto huele muy mal, pero déjame que te diga una cuestión más no tenían ningún conocimiento en el sector ferroviario, cero conocimiento en el sector ferroviario'', explica la periodista.