Horizonte 04 NOV 2026 - 23:22h.

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Mario Samper, presidente de las víctimas de Adamuz, ha estado en 'Horizonte' y ha reaccionado a la hemeroteca de Óscar Puente sobre los trenes y algunas de las declaraciones que ha dado el ya exministro de Transportes sobre el ferrocarril y todo lo relacionado con ello, señalando en más de una ocasión la garantía que hay al subirse a un tren español y todo lo que han invertido en ello.

Pues bien, el presidente de las víctimas de Adamuz ha tildado esto de "terrorífico": "Todas las víctimas intentamos no escucharlo nunca y nosotros, desde el 19 de enero de 2026, pedimos que tenía que irse... Nos parece tremendo que haga estas manifestaciones. Es increíble".

Además, Mario Samper cree que no solo él es el responsable, sino que existe un "entramado de entes como Adif" en los que no estamos poniendo el foco y que son los que gestionan la red ferroviaria. "A día de hoy, no me gusta decirlo, pero los trenes siguen circulando en las mismas condiciones".

"Hay una serie de personas nombradas por él que tienen que salir ya. No puede ser que un director de seguridad de Adif sea un periodista, con todos mis respetos a la profesión", ha señalado Samper. Por otro lado, Mario Samper ha puesto un ejemplo: "Imaginaos el horror cuando un tren se pare en la vía. Ese miedo va a seguir existiendo. Y no solo por eso, sino por la detección de rotura de carril. No sé qué estamos haciendo".

"Los viajeros se están jugando la vida"

"Los viajeros se están jugando la vida. ¿Qué hacemos con el sistema ferroviario?", se ha preguntado el invitado en 'Horizonte'. Sobre la dimisión del presidente de Adif, Samper recalca que son "una serie de personas que siguen estando ahí": "Hay que quitar a todas esas personas incompetentes. Estamos retrocediendo. Nosotros no vamos a parar hasta que haya justicia para todas las víctimas".