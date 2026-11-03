Horizonte 03 NOV 2026 - 23:43h.

Iker Jiménez y los colaboradores de 'Horizonte' reaccionan a la dimisión de Óscar Puente en directo: "Estoy pasmado"

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







El impulsor técnico del AVE, Antonio Martín Carillo, opina en ‘Horizonte’ sobre la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Una noticia a la que los colaboradores han reaccionado en directo desde el plató del programa y que ha cogido por sorpresa a gran parte de la mesa, ya que apenas unas horas antes el ya exministro parecía decidido a mantenerse en el cargo.

Nada más comenzar el programa, Iker Jiménez daba la noticia de la dimisión de Puente: "Justo cuando empezábamos el programa, dimisión", ha dicho el presentador, que seguidamente le ha pedido una valoración al resto de los colaboradores.

"Yo estoy pasmado, como todos", ha dicho el Dr. Gaona, quien también ha asegurado que el Partido Socialista lo ha usado como cortafuegos: "Toda España estaba deseando una decisión, al final la ha tomado cuando el partido ha decidido utilizarlo de cortafuegos".

Antonio Martín Carillo opina sobre la dimisión de Puente

Por su parte, la controladora del CRC de Adif en Atocha, Laura Higuera, ha compartido su reacción ante las palabras de Puente en su dimisión: "Creo que ha llegado extremadamente tarde, después de apuntar con el dedo al posible fallo de un compañero, ha hecho lo que debía. Extremadamente tarde, pero me parece una decisión coherente".

También ha tomado la palabra Antonio Martín Carillo, impulsor técnico del AVE, muestra su satisfacción por la dimisión de Puente: "Tengo una noticia, la Alta Velocidad española se va a recuperar, porque ya no está este señor. Espero que compañeros y profesionales tomen el toro por los cuernos y esto no solo se arregle, sino que se ponga a funcionar como una maquina".

Mientras tanto, el exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez y el Gobierno, apuntando que la dimisión es "un calculo electoral puro y duro": "No querían cesarlo, pero han visto que han caído en las encuestas".