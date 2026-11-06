La psicóloga Menchu Moreno analiza las palabras de Sánchez al ser preguntado por Corvillo: "Toma distancia en tres movimientos"
Menchu Moreno, psicóloga, lanza su hipótesis sobre la respuesta de Sánchez respecto a su relación con Corvillo y plantea tres mecanismos
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Cristian Corvillo, antiguo militante socialista y colaborador cercano de Pedro Sánchez durante 2017 como chófer, ha sido detenido por la trama de corrupción de Koldo García y José Luis Ábalos. En 'Horizonte', los colaboradores debaten sobre el vínculo de Corvillo con el presidente del Gobierno después de que este haya asegurado que no lo conoce.
Precisamente, la respuesta de Sánchez al ser preguntado por Corvillo ha sido parte del análisis del programa, que ha contado con la intervención de la psicóloga Menchu Moreno, quien ha planteado una hipótesis sobre la forma en la que el presidente ha marcado distancia con el militante socialista.
Los tres mecanismos de distanciamiento de Sánchez con Corvillo
Según la experta, Pedro Sánchez ha marcado su distanciamiento con Corvillo a través de tres movimientos. El primero de ellos, sería el distanciamiento personal, es decir, Menchu considera que el presidente ha "cortado lazos" para evitar que su vinculación perjudique su imagen: "Lo hace con una negación categórica y sin ningún tipo de grises. No discute el dato, directamente lo elimina".
El segundo mecanismo estaría relacionado con la distancia de la información. "No conozco los detalles y lo que no conozco no me compromete ni me obliga a dar explicaciones", ha explicado la psicológica. Por último, el tercer movimiento sería la distancia temporal:
"No es nada nuevo. Normaliza y minimiza. El efecto podría ser que la noticia pase de largo sin prácticamente hacer ruido". Aunque, sobre este punto señala: "Aquí hay algo que podría hacernos pensar mucho. Si dice que no conoce los detalles, ¿cómo podría saber que no es algo nuevo?"