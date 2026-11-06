Horizonte 06 NOV 2026 - 02:06h.

Iker Jiménez y los colaboradores se han pronunciado sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en 'El Chiringuito'

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Alberto Núñez Feijóo ha concedido una entrevista a 'El Chiringuito' en la que ha desvelado que su opinión es que España no debería participar en la organización del Mundial 2030 si no es la sede de la final y esta se termina celebrando finalmente en Marruecos. Los colaboradores de 'Horizonte' han dado su opinión sobre estas declaraciones y se ha sumado al debate Iker Jiménez, que ha reivindicado que la final tiene que ser en nuestro país.

Chapu Apaolaza ha explicado que las declaraciones de Feijóo son muy interesantes desde el punto de vista geopolítico: "Lo que hace es poner un pie donde no se atrevió a ponerlo Sánchez y es fijar unas posiciones en una negociación en la que Marruecos opta y es una negociación dura. Lo que está destapando aquí a través del fútbol es una posición internacional comprometida y decidida".

Para Juan Soto Ivars, la postura de Feijóo es "un brindis al sol" y, entre risas, ha querido establecer una comparación con Mariano Rajoy: "Me hace gracia que acabo de ver un elemento en el que Feijóo y Rajoy se parecen, que es son muy moderados, pero no les toques el fútbol que te sacan los dientes".

Marc Vidal, analista económico, cree que la justificación que ha dado Feijóo de que somos campeones del mundo por partida doble, en categoría masculina y femenina, no debería ser la principal razón en su argumentación, pero ha dicho que la parecen "bien" estas declaraciones del presidente del Partido Popular porque le parecen "contundentes": "Que tome nota el Ministerio de Defensa y el de Interior porque yo creo que a Marruecos esto no le va a sentar muy bien".