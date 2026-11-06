Horizonte 06 NOV 2026 - 01:33h.

Eduardo Inda y Ketty Garat han reaccionado en 'Horizonte' a las últimas declaraciones de Koldo García desde prisión

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La Cadena SER ha publicado un audio en el que Koldo García asegura que Alberto Durán, abogado del PP, le ofreció pagar sus gastos de defensa durante su proceso judicial y hacerle entrega de un millón de euros adicionales a cambio de que le contase información sobre Pedro Sánchez y su entorno. Eduardo Inda y Ketty Garat se han pronunciado sobre estas acusaciones del exasesor de José Luis Ábalos en 'Horizonte'.

El director de 'Okdiario' ha sido tajante en su opinión, afirmando que se trata de "un montaje del partido socialista para intentar montar un escándalo". Ha añadido que para hacer este tipo de acusaciones Koldo debería haber sacado pruebas que la sustentasen. También ha aclarado que él se llegó a reunir con Koldo y con Ábalos, pero que su intención era "hacer un libro, una serie o una película" y que ha publicado el contrato que así lo demuestra en su medio: "Van a tener que demostrar lo que dicen porque sino van a tener unas bonitas querellas".

Eduardo Inda ha añadido que él solo ha visto en una ocasión al abogado del Partido Popular y que considera que las declaraciones de Koldo están dirigidas a atacar a su medio por ser crítico con el PSOE: "Lo que hacen es trabajar al servicio del Partido Socialista mintiendo".

Ketty Garat, por su parte, ha salido en defensa de Alberto Durán: "Desde hace más de un año se le estaba amenazando al abogado del PP. Yo lo conozco por el juicio del caso Koldo y, por cierto, es objeto de admiración, no como Leticia de la Hoz, que está imputada".

"A mí me parece una auténtica infamia lo que le han hecho a Alberto Durán", ha asegurado la periodista de investigación y adjunta a la dirección de ABC, que no cree que estemos ante un caso de 'cloacas' del PP: "Lo que sí sé, y mucho me sorprendería que fuera de otra manera y casi pongo la mano en el fuego, es que la información de que este señor va a ofrecerles un millón de euros es absolutamente falsa".