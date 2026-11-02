Cuarto Milenio 02 NOV 2026 - 00:05h.

El presentador avisa en 'El cierre' de 'Cuarto Milenio' de que nadie debería haberse sorprendido y señala el fenómeno de segundas y terceras generaciones en Europa como clave ignorada

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Iker Jiménez ha dedicado la sección 'El Cierre' de 'Cuarto Milenio' a una extensa reflexión sobre los disturbios de Barcelona, en la que ha señalado que lo ocurrido era previsible, ha criticado a quienes recurren a teorías conspirativas solo cuando les conviene y ha advertido de que el problema puede repetirse. El presentador ha arrancado con una enumeración irónica de sociedades secretas para ilustrar lo que, a su juicio, resulta absurdo: buscar una mano oculta detrás de unos hechos cuyas causas, según ha sostenido, están documentadas desde hace años.

Enrique de Vicente, Serafín Giraldo y las advertencias previas sobre Barcelona

"Nunca llegaré a las cotas del maestro Enrique de Vicente", ha bromeado Iker Jiménez antes de recordar que él mismo había hablado, seis días antes y desde el mismo plató, de lo que sucedía en Francia y de su reflejo en España. Ha mencionado también que Serafín Giraldo, junto a Paco y Bea, ofreció en el programa del viernes "unas coordenadas clave de que estábamos a un paso de lo de Francia". Según el presentador, la reacción de ciertos sectores fue la habitual: "Los listos que ponen gorritos de plata con el tema que ellos elijan a los demás cuando no les conviene".

Jiménez ha insistido en que anticipar lo de Barcelona no requería información privilegiada: "No era ser Nostradamus ni tener ninguna información privilegiada. Es si lees un poco". Ha citado el libro de Douglas Murray, 'La extraña muerte de Europa', publicado originalmente en 2015, como una obra que ya describía las dinámicas que ahora se manifiestan en las calles. También ha hecho referencia al libro póstumo de Fatema Mernissi, 'Reflexiones y violencia de los jóvenes', escrito en 2015, donde se describía el fenómeno tcharmil: "Se trata de una conducta individual y colectiva que esencialmente se da en los grandes centros urbanos, afecta a adolescentes y jóvenes adultos".

El espejo europeo: Francia, Suecia, Bélgica y Cataluña

El presentador ha enmarcado los disturbios de Barcelona dentro de un fenómeno europeo más amplio que afecta a segundas y terceras generaciones en grandes ciudades. "Como pasa en Francia, como pasa en Bélgica, como pasa en Suecia", ha enumerado, añadiendo que "no porque sean todos, pero una gran parte se ha visto". Ha recordado que la semana anterior ya se habló en el programa de lo ocurrido en Suecia y que incluso medios generalistas lo habían publicado.

Jiménez ha cargado contra quienes, a su juicio, prefieren fabricar conspiraciones antes que reconocer lo evidente. Ha mencionado a Gabriel Rufián "hablando poco menos del estado profundo, operación Gladio 2", y ha señalado que algunas voces atribuyen los disturbios a "células internacionales" o a "la ultraderecha". "Bueno, sí, muy bien. Pues demuéstremelo", ha retado. "Queda más ridículo intentar decirle a la gente que no ha visto lo que ha visto", ha añadido.

El presentador ha comparado el uso actual de la etiqueta "terraplanista" con las viejas acusaciones hacia charnegos y maquetos, y ha subrayado la ironía de que quienes exigen racionalidad en unos temas recurran a la más pura irracionalidad en otros: "Les dará igual ser irracionales cuando claman por la racionalidad y se inventarán o intentarán diseñar cualquier cosa". Ha vuelto a mencionar a Enrique de Vicente para señalar que, al menos, el colaborador de 'Cuarto Milenio' "siempre piensa en una conspiración detrás y muchas veces es verdad", mientras que otros solo lo hacen cuando les beneficia.

Falta de preparación policial y los atrapados en El Corte Inglés

Iker Jiménez se ha mostrado especialmente crítico con la falta de preparación policial y la ausencia de vigilancia en redes sociales. "Las redes sociales actúan y nadie vigila. No hay infiltrados en todas partes", ha lamentado. Ha recordado a los comerciantes y ciudadanos que quedaron atrapados en 'El Corte Inglés' durante los disturbios: "Esos comerciantes y esas tiendas y esa gente atrapada en 'El Corte Inglés'. O sea, oh, qué sorpresa. De verdad es una sorpresa?".

El presentador ha apuntado que también en 'Horizonte' se habían abordado estos temas y que tanto en Cataluña como en otros puntos de España podrían repetirse episodios similares: "Que intentar en otros lugares, no solo en Barcelona, también va a ocurrir. Pero es que es obvio". Ha cerrado con un aviso directo a la audiencia, sin ambigüedades: "Está dentro de 7 días, amigos".