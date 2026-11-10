Horizonte 10 NOV 2026 - 10:57h.

Las declaraciones son sobre la huelga general del próximo 11 de noviembre

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







El presentador de ‘Horizonte’, Iker Jiménez, reacciona en el programa con incredulidad a las últimas declaraciones de Yolanda Díaz sobre la huelga general del próximo 11 de noviembre.

"Ha habido un documento, querido Esteban, que te juro que yo pensaba que era IA. No, porque no entendía nada. Es decir, vale, será una cosa que hacen, una broma, pero'', dice el presentador.

Y continúa, contundente: ''Ya cuando escuché a María Jesús Montero decir que es una huelga de la oposición, yo... toda la historia del mundo de las huelgas, gira. Yo no sé tú, pero la capacidad alucinatoria ya ha sido superada con mucho''.

El Dr. Cabrera, contundente contra Yolanda Díaz tras sus declaraciones sobre la huelga general: “Es la inutilidad personificada”

Tras las declaraciones de Yolanda Díaz sobre la huelga general, el Dr. José Cabrera, muy indignado, responde con contundencia a las palabras de la política, tachándola de ser “la inutilidad personificada”.