Horizonte 09 NOV 2026 - 23:41h.

El director de 'Okdiario' niega haber intermediado pagos a Koldo García y anuncia una veintena de querellas contra quienes le difaman

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Eduardo Inda ha anunciado en 'Horizonte' acciones legales contra quienes le relacionan con una supuesta operación económica con Koldo García para obtener información comprometedora sobre el Gobierno. El director de 'Okdiario' ha respondido en el programa a estas acusaciones, negando haber actuado como intermediario de ningún pago irregular.

"Nuestro abogado Juan Luis Ortega ya tiene listas y algunas presentadas, unas veinte querellas contra todos los que nos están difamando. Y vamos a ir contra ellos hasta el final. No les va a salir gratis", ha advertido el periodista durante su intervención, en la que ha calificado de "campaña" las informaciones que le vinculan con Koldo.

La polémica, que gira en torno a las declaraciones de Koldo, que sostiene que el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, le habría ofrecido dinero a cambio de información contra Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas. También señalo a Inda como supuesto intermediario de una operación económica que alcanzaría el millón de euros.

El periodista ha negado rotundamente esta acusación y ha explicado que el pago realizado por 'Okdiario' correspondía a la adquisición de los derechos para poder desarrollar distintos proyectos audiovisuales. "La única verdad es que nosotros pagamos por los derechos para una serie, para una película y un libro. Koldo es un mentiroso. Que me calumnie o calumnie a mi medio lo va a pagar", ha sentenciado Eduardo Inda.