Horizonte 09 NOV 2026 - 22:19h.

Rubén Pulido, analista político, pone el foco en la falta de controles sobre la identidad y procedencia de los migrantes que llegan en cayucos

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







El analista político experto en inmigración Rubén Pulido, conecta en directo en ‘Horizonte’ para analizar la entrada masiva de cayucos a El Hierro, Canarias. El experto alerta del riesgo de filtración yihadista a través de la ruta canaria y exige mejoras en la identificación de los migrantes.

Esta noche, el programa ha comenzado desde La Restinga, donde el presidente de la plataforma por el Mar Canario, Domingo Martín, mostraba cómo llegaban más cayucos a La Restinga: "En la última media hora han llegado dos pateras. Se calcula que unas 400-500 personas aproximadamente y se esperan unas 1600 personas".

Domingo ha asegurado que aunque los vecinos han recibido a los migrantes con aplausos por haber llegado con vida, también han sido con sarcasmo por el hartazgo que sienten ante la situación que ya es desbordante: "Estamos hartos de este Gobierno, este sistema y estas políticas que están haciendo que nos veamos cohibidos y con temor. ¡Ya está bien!".

Rubén Pulido alerta de una posible infiltración yihadista

Tras la conexión con Domingo Martín, el programa habla con el experto en inmigración, Rubén Pulido, quien analiza lo que está ocurriendo y alerta de los posibles riesgos debido a la deficiente identificación de los migrantes que están llegando en cayucos: "En su mayoría son de una zona del Sahel que es un hervidero constante en estos momentos de células yihadistas".

"Si parten desde ese núcleo del Sahel, hay que tener un mayor cuidado aún con quién estamos introduciendo en esos centros de acogida y en territorio peninsular", ha explicado Rubén antes de lanzar una petición: "Hay que volver a lo que teníamos antes, centros de internamiento para extranjeros, donde se hace una investigación policial".

"El día de mañana ocurrirán cosas porque no se ha prestado atención a lo que está entrando. No estamos hablando de que únicamente no sepamos quienes son, sino que podría atentar seriamente contra nuestra seguridad nacional porque podrían utilizar estos flujos migratorios como vector de infiltración todos esos combatientes de Daesh y el Estado Islámico que se encuentran en estos momentos en el Sahel".