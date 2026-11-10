Horizonte 10 NOV 2026 - 23:38h.

Alberto Núñez Feijóo, ante la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas de Urda: "No tiene respeto por nada"

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Alberto Núñez Feijóo conecta en directo en 'Horizonte' para abordar la actualidad política de cara a las elecciones del próximo 29-N. El candidato del Partido Popular critica con dureza al Gobierno por los accidentes ferroviarios, acusándolos de negligencia continuada, y promete llegar hasta el final en la investigación.

"Nosotros estamos personados en Adamuz y en Toledo", ha comenzado diciendo el político, que a continuación ha responsabilizado al Gobierno de las dos tragedias: "No es un accidente, es una negligencia continuada". También ha señalado las mentiras del mismo para intentar ocultar la causa del accidente: "Un carril estaba roto 21 horas antes del descarrilamiento".

Asimismo, ha culpado al Gobierno de manipular y extraer pruebas determinantes "para que la jueza no pueda dictaminar de manera correcta". Por ello, promete llegar hasta el final: "Vamos a defender a los que no pueden hablar, a los muertos y a las víctimas".

Feijóo critica la ausencia de Sánchez en el funeral de Urda

Muy contundente, Feijóo ha hablado también sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas del accidente de Urda: "Estando el Jefe del Estado, lo lógico y obligatorio es que esté el primer ministro del país, pero no estaba. Está es la forma de comportarse del señor Sánchez cuando tenemos un problema en España".

"Dado que no ha podido evitar una tragedia que era evitable, al menos debería mantener un cierto respeto por las víctimas, pero no tiene respeto por nada. Y ya cuando tampoco tiene respeto por los muertos ni por tus compatriotas entonces ya se quiebra la confianza completamente en alguien que dice que es el presidente del Gobierno, pero que no ejerce como tal cuando España tiene un problema", ha sentenciado.