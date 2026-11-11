Horizonte 11 NOV 2026 - 10:46h.

Aclara su postura sobre la polémica de la final del Mundial de fútbol del 2030

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Alberto Núñez Feijóo entra en directo en ‘Horizonte’ y aclara su postura sobre la polémica de la final del Mundial de fútbol del 2030. El político defiende que debe ser España quien acoja la final pese a la candidatura conjunta con Portugal y Marruecos, y advierte de que no pagará la organización de un torneo cuya final se celebre en otro país.

Preguntado por si acepta que la final no se dispute en España, ha respondido: "Mi respuesta, no". Ha recordado que la candidatura inicial era de España y Portugal, a la que después se unió Marruecos. Según su argumento, ''España tiene más experiencia que los otros finalistas en la organización de eventos internacionales (...) Su liga es una de las mejores del mundo y es la campeona del mundo, tanto en la selección masculina como en la femenina'': "No hay ninguna razón para renunciar a lo que nos pertenece por historia", ha afirmado.

Feijóo ha aclarado que lo dice "sin ningún tipo de acritud" y ha insistido en que "España no va a pagar la organización de un mundial para que la final se celebre en otro país".

También ha criticado la política de Pedro Sánchez respecto a Marruecos: ''No visitó Marruecos como viene siendo normal tras ganar las elecciones, como es costumbre. Recibió a un responsable del Frente Polisario sin informar a Marruecos y cambió la posición sobre el Sáhara Occidental mediante una carta al rey marroquí, de la que España se enteró porque la filtró el Gobierno de Marruecos''.

Sobre la Federación Española de Fútbol, que ha dicho que no se retirará de la organización aunque no le den la final, Feijóo ha respondido que "la Federación tiene su responsabilidad y yo tengo la mía". Ha añadido que el presupuesto del Estado "es del Estado" y que, si se le pide dinero, "el Gobierno tendrá cosas que decir".