Horizonte 11 NOV 2026 - 09:47h.

Acusa a Pedro Sánchez de mirar para otro lado en todo lo referido a Ceuta

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Alberto Núñez Feijóo ha cargado en 'Horizonte' contra el presidente del Gobierno por la gestión de la entrada masiva de personas en Ceuta, que según el líder del PP "facilitó el reino de Marruecos", y ha reclamado que se aclare por qué no actuó el Ejecutivo.

Tres meses y medio después del suceso, Feijóo ha afirmado que "no hemos recuperado la normalidad de la ciudad". Según su relato, los servicios de inteligencia y la Policía Nacional avisaron al Gobierno desde el 26 de julio de que se preparaba un movimiento de hasta 180.000 personas hacia la frontera, una cifra que, según dijo, tenía verosimilitud por la entrada de 15.000 personas en Ceuta en 2021.

El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de desoír esas advertencias, de no contactar con Marruecos para evitarla y de no desplegar el ejército: "Obligación constitucional cuando está en cuestión la frontera y la integridad territorial". También ha criticado que Sánchez felicitara a Marruecos tras lo ocurrido.

Feijóo ha situado en la Audiencia Nacional el centro de la investigación. Según explicó, un sumario pide información al CNI y espera que el Consejo de Ministros autorice su desclasificación para conocer "por qué miró para otro lado" y ha calificado al presidente como el "más irresponsable de la historia democrática del país''.

Sobre sus propias actuaciones, el líder del PP ha dicho que visitó Ceuta en agosto y que el 18 de agosto afirmó que "la integridad territorial de España no se negocia". Ha reclamado al Gobierno llamar a consultas a la embajadora de Marruecos y traer al embajador en Rabat. Ha subrayado además que ningún líder de la Unión Europea ha felicitado a un país implicado en una invasión de su territorio.

Por último, Feijóo ha destacado que el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la invasión, impulsada por la oposición española y pese al voto en contra del Gobierno: "España ya no aguanta más", ha concluido: ''Esto ya es inaguantable".