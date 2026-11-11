Horizonte 11 NOV 2026 - 22:18h.

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La huelga general de este 11 de noviembre ha dejado varios altercados en Madrid y Barcelona, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. Altercados con los que ha abierto 'Horizonte' este miércoles, provocando las reacciones de algunos colaboradores como Juan Soto Ivars.

El periodista, escritor y columnista español ha comenzado diciendo que "no respeta mucho" a los huelguistas de este miércoles: "Es una huelga que sí tiene precedentes. En el sindicato vertical del franquismo... o en el 'procés', cuando el propio Gobierno movilizaba a la gente y luego, el propio Gobierno, les daba palos. Y la televisión pública utilizaba las imágenes para hablar de la brutal represión. Es el yo me lo guiso y yo me lo como".

Posteriormente, Ivars ha matizado que "los maquinistas no han hecho la huelga, porque tienen un motivo de peso para la huelga": "Esto es reducir el derecho a huelga para un acto de campaña electoral carísimo. Lo que no sé es si les va a salir a cuenta". Más adelante, Ivars no ha dudado en seguir mojándose al respecto, desvelando que hay gente dentro del sindicato que le ha confesado que todo el tema de la huelga les parece "un abuso total".

"He sido el tío más esquirol de España"

En cuanto a los piquetes informativos, Soto Ivars ha bromeado asegurando que desde que se ha levantado se ha planteado "trabajar todo el día": "He encendido la vitro, el microondas... para hacer gasto. He sido el tío más esquirol de España. De hecho, me alegro de venir aquí para seguir trabajando".

Por último, Juan Soto Ivars ha destacado que, para la clase trabajadora, los sindicatos "ya no le representan": "Cuando se trata de defender tu trabajo, lo que tienes que hacer es trabajar y no hacerles caso. Y eso es una quiebra total con lo que eran los sindicatos en los años 70".