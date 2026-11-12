El presentador cuestiona los argumentos de Helio Roque sobre los disturbios: "Comprender es justificar. Tú no eres uno de esos violentos"

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La jornada de la huelga general por la vivienda de ayer, 11 de noviembre, terminó con disturbios en distintos puntos y intervenciones policiales. Unas actuaciones que han generado numerosas críticas hacia el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las cargas policiales. En 'Todo es mentira', Risto Mejide opina al respecto en un tenso debate con Helio Roque.

El creador de contenido ha cuestionado que se ponga el foco en los altercados mientras persisten los problemas del acceso a la vivienda: "Me preocupa que tan solo nos escandalice esta violencia y no la violencia que lleva todas estas décadas oprimiendo a toda la población. Hoy, hay estados que impiden con sus políticas ridículas, como es el Estado español, que los jóvenes podamos acceder a la vivienda. Eso es violencia contra la gente".

Unas palabras que han hecho saltar a Pilar Rahola, asegurando que con sus argumentos estaba justificando la violencia: "Son dos cosas diferentes. De la misma manera que tienes el derecho a hacer huelga, hay el deber de no pasar límites, y los límites se pasaron". "Lo he comparado, no lo he justificado", ha respondido Helio.

Risto Mejide a Helio Roque: "Si todo es violencia, nada lo es"

Ha sido entonces cuando Risto Mejide se ha unido al debate: "Me preocupa el uso extensivo de la palabra violencia. Si todo es violencia, nada lo es. Nosotros hemos legitimado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para utilizarlo, de una manera proporcionada y dentro de la ley. Evidentemente es una injusticia que la vivienda esté como está, lo entiendo y lo comparto, pero de ahí a llamarlo violencia... Me preocupa".

El presentador ha ido más allá, criticando que se utilice el derecho a huelga como una justificación para cometer actos vandálicos: "Amparados en un derecho constitucional, como es el derecho de huelga, lo transforman en una coartada para delinquir. Están delinquiendo, son delincuentes". Asimismo, ha lanzado un reproche a Helio:

"No os podéis asimilar a ellos. Estás combatiendo algo más importante que es una injusticia. Para combatir la violencia está la Policía", ha dicho, antes de lanzarle una pregunta: "¿El camino es la violencia?". "No lo creo, pero comprendo el marco en el que se está dando", ha respondido él, a lo que Risto ha sentenciado: "Comprender es justificar. Tú no eres uno de esos violentos".