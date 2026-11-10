Marino Turiel, abogado Ábalos, explica cómo se financió el piso de Andrea y aclara el papel de la empresa vinculada con Corvillo

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La UCO estaría investigando si una empresa ligada al presunto exchofer de Pedro Sánchez habría financiado un inmueble a Andrea de la Torre, la novia de José Luis Ábalos. Sobre esa operación y el registro llevado a cabo en el domicilio ha hablado Marino Turiel, el abogado de Ábalos, en el plató de 'Todo es mentira'.

En primer lugar, el abogado ha contado que se enteró del registro a primera hora de la mañana, cuando recibió una llamada de la UCO para comunicarle que estaban interviniendo en el domicilio de Andrea: "Me dicen que están interviniendo y que Andrea me ha designado como letrado".

Turiel ha defendido que la compra del inmueble contó con financiación bancaria y ha aclarado que los 130.000 euros no procedían íntegramente de un entidad de préstamos. Según ha explicado, unos 70.000 euros correspondían a un préstamo del BBVA avalado por Ábalos y el resto obtenido a través de otra entidad. Preguntado por la posible vinculación de esta entidad con Corvillo, el abogado ha declarado: "Parece ser que sí, pero una vez se levante el secreto, sabremos a quién pertenece".

El abogado de Ábalos cuestiona la instrucción y credibilidad de Aldama

Durante la entrevista, Marino Turiel también ha defendido la posición de Ábalos en el procedimiento judicial, cuestionando algunos aspectos de la instrucción. Y es que el letrado considera que no se han valorado correctamente algunos aspectos del caso y pruebas utilizadas contra el exministro.

Además, el abogado ha puesto en duda la credibilidad del testimonio de Víctor de Aldama: "La validez de su testimonio yo creo que hay que ponerla muy en entredicho", ha afirmado. Del mismo modo, sobre Jessica, ha señalado que, desde su punto de vista, pudo existir una concertación previa antes de su declaración en el Tribunal Supremo.

Por último, Turiel ha defendido que Ábalos no obtuvo beneficios económicos de las operaciones investigadas: "A mí me consta objetivamente que la insuficiencia económica del señor Ábalos es clarísima y efectivamente no hay nada que acredite que se ha llevado algo. Con toda probabilidad, pudo existir una dejación de funciones".