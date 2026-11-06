La portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, ha hablado por primera vez en 'Todo es mentira' de la denuncia que recibió por parte de tres extrabajadores

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Tesh Sidi ha reaparecido en 'Todo es mentira' después de que su partido, Más Madrid, haya decidido archivar la denuncia que hicieron de forma anónima tres extrabajadores, que la acusaban de acoso laboral. "Lo he pasado muy mal", ha comentado la diputada, que ha asegurado que no se siente "representada en ese tipo de comentarios" y que ha explicado todo el proceso que ha vivido durante las últimas semanas.

La portavoz de Más Madrid ha revelado que la denuncia la hicieron un día después de que Mónica García confirmase que sería la número 2 en las listas de Frente Amplio para las elecciones del 29-N y que se realizó a través de un mail anónimo dirigido al Comité Ético de su partido. Esa denuncia, en forma de nota prensa, llegó también a las redacciones de medios de toda España, saliendo a la luz en ese mismo momento: "Yo ahí me quedo impactada, pero no puedo decir nada porque hay que respetar los procesos internos de los partidos".

Los extrabajadores no se han identificado y Más Madrid ha terminado archivando la denuncia, pero Tesh Sidi, que ha reiterado que lo ha pasado mal durante los últimos días, ha decidido que va a tomar medidas legales "por calumnias e injurias" hacia su persona. También ha lamentado que en las redes sociales se hayan malentendido sus memes y los hayan aprovechado para criticarla.

Sidi se ha mantenido firme en su decisión de tomar medidas legales y ha explicado que esto podría haberle perjudicado en su faceta laboral más allá de la política: "Yo vengo del Banco Santander de gestionar muchísimas personas, yo estoy de excedencia en mi trabajo, pero esto me podría haber afectado para volver a mi trabajo".