Horizonte 13 NOV 2026 - 01:14h.

José Jiménez Planelles, experto en armamento, analiza la explosión de Oviedo y qué tipo de explosivo se habría utilizado: "Es muy fuerte, para matar"

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José Jiménez Planelles, experto en armamento, ha analizado en 'Horizonte' las posibles características del explosivo que detonó en Villafría (Oviedo), acabando con la vida de un agente de la Policía Nacional y un perro policía. Para ello, el también criminólogo ha enseñado algunos de los mecanismos que pueden utilizarse para activar un dispositivo de este tipo y ha advertido de lo difícil que puede resultar detectar algunos de sus componentes.

En primer lugar, el experto ha puesto en valor el papel de los TEDAX, reivindicando que merecen ser reconocidos como una profesión de riesgo: "Tienen una capacidad de pensamiento bajo presión tremenda. Son personas especiales", ha dicho antes de enseñar una "simulación aproximada de lo que podría haber sido la mochila trampa de Oviedo":

"Si había un cilindro como este, lo puedes mover y no pasa nada de nada, pero claro, si en ese momento tiene unos cablecitos trampa por lo que sea, a lo mejor tenemos un problema. Y es un cablecito que apenas se ve", ha explicado José Jiménez Planelles mientras mostraba a cámara el artefacto. Asimismo, ha expuesto su hipótesis sobre cómo sería el artefacto

"Descartamos la vía radio porque es mucho más difícil porque tiene que estar en 200-250 metros. Temporizador, probable o posible, pero creo más en la bomba trampa y temporizador. Había mucho humo blanco, me da la sensación de que era pólvora pensada. Es un explosivo muy fuerte, es dañino para matar. Puede haber utilizado metralla y bolas con clavos atravesados".

Iker, indignado con quienes provocan falsas amenazas de bomba: "¿Son perturbados?"

Durante el programa y tras la oleada de avisos de bomba a raíz de lo de Oviedo, Iker Jiménez ha manifestado su completa indignación ante quienes provocan falsas amenazas: "No entiendo muy bien. Ha pasado en Oviedo lo que ha pasado y va un tipo y pone una mochila para asustar. ¿Qué tontería es esta? La pregunta es: ¿Son perturbados? ¿Esto es un juego de rol global?"