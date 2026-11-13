Horizonte 13 NOV 2026 - 22:58h.

El corresponsal ha confirmado que 5.700 aeropuertos están sin actividad y que Donald Trump sigue la crisis desde la sala de crisis de la Casa Blanca con su equipo de seguridad

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Estados Unidos ha paralizado todos los vuelos de salida en el país tras detectarse un grave fallo técnico en los sistemas de comunicaciones del control aéreo. David Alandete, corresponsal en EE.UU. y colaborador de 'Horizonte', ha ofrecido la última hora en directo desde la Casa Blanca, donde se encuentra mientras el presidente Donald Trump se ha reunido con su equipo de seguridad para seguir la evolución de la crisis.

Según ha informado Reuters, se trata de la segunda vez en la historia que se produce una paralización nacional de despegues en Estados Unidos. La primera fue durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. El secretario de Transportes, Sean Duffy, ha afirmado que la incidencia "afecta a todos los centros de control del tráfico aéreo en ruta del país".

David Alandete describe una "situación de emergencia absoluta"

David Alandete ha relatado desde la sala de prensa de la Casa Blanca cómo se ha desencadenado la alerta: "Estábamos aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca preparando los temas del día y ha caído una alerta de que todas las comunicaciones en los centros aeroportuarios. Estamos hablando de 5.700 aeropuertos. Estamos hablando de 1.500 vuelos por cada hora afectados. No hay actividad en este momento en ninguno de esos aeropuertos".

El corresponsal ha explicado que la primera gestión del equipo de prensa fue preguntar al gabinete de comunicaciones de Trump si se trataba de una alerta terrorista. Sin embargo, según ha trasladado, Sean Duffy ha comunicado desde la propia sede de la presidencia que se trata de "un grave problema técnico en las comunicaciones de los sistemas de control" y que "los controladores aéreos han comenzado a percibir fallos en la identificación y seguimiento de los aviones".

Fallos en Microsoft y Outlook agravan la crisis en la Casa Blanca

David Alandete ha señalado una posible conexión con la caída global de Microsoft registrada durante las horas previas. "Aquí, en muchos de los correos que utilizan los altos funcionarios de la administración Trump utilizan Microsoft, utilizan Outlook, y eso ha llevado a un corte y una interrupción de las comunicaciones internas dentro del gabinete", ha afirmado.

El corresponsal ha añadido que la situación se produce en un momento especialmente convulso dentro de la administración estadounidense, con cambios de personal y un nuevo jefe de gabinete que ha tomado posesión recientemente. Según ha indicado, Trump se encuentra reunido "en la sala de crisis, aquí en el sótano de la Casa Blanca" con su equipo de seguridad.

David Alandete ha recordado además que el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. lleva tiempo advirtiendo de vulnerabilidades en los sistemas de comunicaciones estratégicas para servicios esenciales, como el control aeroportuario, la energía eléctrica o las centrales nucleares.

Según explica Alandete, por el momento únicamente se ha abierto una investigación y no hay pruebas verificadas sobre el origen, la intensidad ni el objetivo de esta caída del sistema de comunicaciones en Estados Unidos.