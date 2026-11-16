Horizonte 16 NOV 2026 - 23:15h.

Jordi Wild desvela cómo vivió sus encuentros con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, analiza los momentos más tensos de cada entrevista y reconoce los errores que cometió durante esta experiencia

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Jordi Wild ha entrevistado a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La única ausencia ha sido la de Santiago Abascal, que finalmente decidió cancelar su entrevista con el creador de contenido apenas unos minutos antes de que comenzara.

'Horizonte' ha podido hablar en directo con Jordi Wild, quien ha desvelado algunos detalles que no se vieron durante sus encuentros con los candidatos y ha compartido varias anécdotas sobre cómo fueron las entrevistas. El creador de contenido ha destacado especialmente el trato recibido por Ada Colau: "A nivel de trato fue la mejor de las tres. La sensación que tuve desde el primer momento es que tenía muchas ganas de dar juego. Fue muy simpática, muy agradable, muy abierta a debatir, pero con buena actitud".

Sobre sus encuentros con los otros dos candidatos, Jordi Wild también ha compartido sus impresiones: "Pedro Sánchez impone más que ningún otro porque es al que más hemos visto. Vino muy tranquilo, muy normal, me hizo comentarios sobre el equipo de baloncesto de mi ciudad. No llegaba a la simpatía que irradiaba Colau, pero bien, cordial. Feijóo me sorprendió por lo campechano que es. Me lo imaginaba alguien más serio, pero vino bromeando, tranquilo. También fue el que estaba más desubicado en cuanto al sitio donde estaba, pero fue muy agradable".

El creador de contenido también ha recordado cuáles fueron los momentos más tensos de cada entrevista y los asuntos que generaron más debate: "Con Colau, el tema de la inmigración es el más espinoso. Con Sánchez hubo varias cuestiones, sobre todo en la última parte, la de la hemeroteca y los cambios de opinión que ha tenido. Y con Feijóo, yo creo que el momento del narcotraficante, las famosas fotos, y cuando le pregunté por el piso de Ayuso".

Por otro lado, Jordi Wild ha hecho autocrítica y ha reflexionado sobre cómo vivió el reto de entrevistar a los candidatos políticos: "Humildemente, lo he hecho lo mejor que he podido y he sabido, lo he dado todo. Nunca había hecho este tipo de entrevistas, mi formato es otro. He cometido mil fallos, soy muy autocrítico, desde el propio planteamiento de hacer las entrevistas seguidas en cuatro días consecutivos. Lo he intentado hacer lo mejor posible. Hay fallos, pero me quedo con que lo he intentado y lo he dado todo".

Jordi Wild: "Hay cosas que me cuesta mucho que me justifique"

Además, ha explicado por qué considera que la entrevista a Pedro Sánchez fue la más complicada de las tres: "Hay cosas que veo muy evidentes. Por eso, con él fue la entrevista más dura, porque hay cosas que me cuesta mucho que me justifique, como los accidentes de tren o lo de las vacaciones...".