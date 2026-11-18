Horizonte 18 NOV 2026 - 23:05h.

Melchor León se pronuncia en 'Horizonte' sobre su expulsión y anuncia que va a recurrir: "Creo en los principios socialistas"

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El PSOE de Ceuta ha expulsado a Melchor León, diputado socialista en la asamblea de Ceuta, de forma provisional. Una decisión que han vinculado con su voto a favor a los presupuestos del Gobierno de Juan Jesús Vivas y por otras faltas muy graves como el incumplimiento de directrices del partido. 'Horizonte' habla con el para conocer cómo ha recibido la noticia de su expulsión.

Tras leer el informe sobre la expulsión de Melchor León, el programa a conectado en directo con él. Indignado, el diputado asegura que "Sánchez está implantando el fascismo en el PSOE: "No acepta las voces críticas y las personas que criticamos abiertamente su postura y la nefasta gestión de Ceuta con la invasión que hemos sufrido los días 30 y 31, pues me ha abierto un expediente y me ha expulsado del partido".

Melchor León habla en 'Horizonte' tras su expulsión del PSOE

Sobre cómo se enteró de la noticia, Melchor explica que era algo que ya intuía: "Me encuentro bien. Me los esperaba porque sé cómo actúa Sánchez, ya ha expulsado a muchos otros compañeros por ser críticos con su gestión. Yo no iba a ser menos y más con lo crítico que he sido desmontando todas las mentiras del señor Sánchez, Marlaska y el exdelegado del Gobierno en Ceuta".

Además, el diputado asegura que, pese a que tiene la posibilidad de recurrir, no cree que sirva de algo: "Me han dicho gente desde Ferraz que por mucho que recurra, la orden viene desde arriba y seré expulsado. Yo recurriré porque creo en los principios socialistas, no soy sanchista ni un borrego. No quiero tener nada que ver con ellos".