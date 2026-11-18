Código 10 18 NOV 2026 - 00:46h.

Fernando Clavijo: "Coalición Canaria siempre va a estar del lado de Canarias y si usted me pregunta si yo estoy satisfecho de lo que este Gobierno ha hecho con Canarias, no, no estoy satisfecho"

Fernando Clavijo alerta de la situación límite en Canarias y denuncia que no se han activado las medidas acordadas: "Nos llena de desesperación"

Compartir







Más de 10.000 inmigrantes han llegado en el último mes a El Hierro y ‘Código 10’ ha hablado en directo con Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en medio de esta crisis migratoria ¿conocía los avisos que el CNI había hecho al Gobierno sobre el posible colapso?

El presidente de Canarias se pronuncia en 'Código 10'

Fernando Clavijo ha afirmado que el Gobierno sabía podía ocurrir esta entrada masiva de inmigrantes en el Hierro y no se ha hecho nada: “Ha vuelto a ocurrir, no alcanzamos a entender esa obstinación de negar la realidad y de no poner medios porque eso causa sufrimiento a la población de Canarias y a los propios migrantes. Cuando nosotros advertimos de esas circunstancias lo que obtenemos es silencio. Nosotros hablamos con el Gobierno, pero nos dicen que no les consta esa información”.

“El miércoles previo al fin de semana que llegaron casi 3.000 personas a la isla del Hierro yo estaba allí y estaba advirtiendo de esa goteo incesante y se niega que eso se vaya a ocurrir. Si no eres consciente de ver la realidad, difícilmente puedes poder soluciones", ha entonado y cuenta cómo se está actuando ahora desde el Gobierno: "Me informan de los efectivos que se han incrementado, yo sigo sin tener ninguna prueba de que España haya solicitado una activación de los distintos mecanismos europeos. Lo que necesitamos es que no vengan, que se pueda trabajar en origen, eso requiere cooperación, pero también el despliegue de efectivos y eso no se está dando”.

El que no entiende que se esté actuando de esta manera: “No sé si es que sus prioridades están en otros asuntos que no sean los migratorios, o no sé si está aislado, pero difícilmente ningún español puede estar aislado de lo que está ocurriendo, afortunadamente nos quedan los medios de comunicación que lo pueden trasladar. La realidad es que esa negativa no tiene explicación ninguna y lo que produce en Canarias y en el Hierro es un sentimiento de abandono y de desprecio hacia esta comunidad autónoma".

El que ha reflexionado sobre por dónde se puede empezar a trabajar para intentar buscar una solución, de lo que cree que "para eso tiene que haber un gran acuerdo y modificar la ley de extranjería para que se pueda producir un retorno lo suficientemente ágil”.

Para terminar, Nacho Abad le ha preguntado si, después de las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez necesita el voto de Coalición Canaria para su investidura, ¿le volverían a votar o no? Y esta ha sido su respuesta: “Nosotros siempre vamos a votar por Canarias, yo no puedo dar esa respuesta porque no quiero situarme en un escenario que no se cuál va a ser. Pero Coalición Canaria siempre va a estar del lado de Canarias y si usted me pregunta si yo estoy satisfecho de lo que este Gobierno ha hecho con Canarias, no, no estoy satisfecho. Y hasta ahí puedo leer".

Fernando Gutiérrez, vecino de El Hierro: "Nos gustaría que el Gobierno de Canarias plante cara a quien se le tiene que plantar"

Tras su intervención, el programa también ha hablado en directo con Fernando Gutiérrez, vecino de El Hierro y de la cofradía de pescadores, que ha hablado sobre la situación y ha lanzado un contundente mensaje: "Quiero enviarle un saludo hermano a la población de Ceuta y a su presidente, que desde el primer momento ha estado defendiendo a su pueblo. Desgraciadamente en Canarias no ha ocurrido lo mismo, nos gustaría que el presidente de Canarias hubiese estado desde el primer momento contra esta invasión y a favor de nuestro pueblo y que se digan las cosas, que se plante cara a quien se le tiene que plantar. Esto es inviable y que hay que pararlo". El que se pregunta cuándo es el final de todo esto.