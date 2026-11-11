Código 10 11 NOV 2026 - 11:41h.

Verónica y Dani explican en el programa que no entienden por qué tiene que haber una huelga

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Verónica y Dani, vecinos de Getafe, han entrado en directo en 'Código 10' a la víspera de la huelga general, después de que les despertara el paso de una manifestación. Los vecinos muestran su malestar y se quejan de lo que está ocurriendo.

Dani reconoce que le gustaría ir a trabajar al día siguiente, pero que le da miedo: ''Viendo la panda esta que ha pasado por aquí...", afirma. "Yo también tengo derecho a estar tranquilo en mi casa", ha dicho. "Tengo derecho a dormir. Tengo derecho a que mis gatos no estén temblando de los ruidos que está haciendo esta gente'', explica.

Verónica denuncia que los manifestantes les fotografiaron desde la calle: ''No tienen ni pizca de respeto por nada", ha afirmado.

Ambos cuestionan la convocatoria. Ante la pregunta de si hay motivos para una huelga general, Verónica responde: "Ahora mismo no. Han tenido 8 años para hacerla". Dani pregunta qué sentido tiene convocarla "a 2 o 3 semanas de unas elecciones" y pregunta ''contra qué gobierno se dirige''.