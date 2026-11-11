Código 10 11 NOV 2026 - 01:26h.

La respuesta de Jorge Buxadé a si VOX echaría a Broncano: “Ni un solo euro del contribuyente, debe destinarse a lo que no debe”

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Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, critica la polémica entrevista de David Broncano a Santiago Abascal. Después de que Broncano reconociera que posiblemente se había extralimitado durante la conversación con el líder de Vox, Buxadé interviene en 'Código 10' para denunciar la eliminación de 40 minutos de la grabación.

Sobre esos minutos eliminados, Buxadé explica que considera que va mucho más allá de una decisión electoral: "Lo más importante de esta entrevista es lo que no hemos conocido. Y es que tanto el señor Broncano, como su productora, como RTVE tienen secuestrada 40 minutos de entrevista que se niegan a entregar a Vox y a publicar en su página web".

"Es como hacer una entrevista y no publicarla. Esto es un gravísimo asunto de democracia en medio de un periodo electoral. Creo que es inaudito en la historia del periodismo español", ha declarado el eurodiputado de Vox, que sostiene que en ese fragmento se abordaban cuestiones políticas y propuestas del partido de Abascal relacionados con sanidad y energía.

¿Echaría Vox a Broncano en caso de ganar las elecciones?

Durante la intervención del eurodiputado de Vox, el presentador del programa, Nacho Abad, ha querido saber si, en caso de que Vox ganase las elecciones, echaría a David Broncano de la televisión pública, tal y como este aseguró durante la entrevista. Esta ha sido la respuesta de Jorge Buxadé:

"El 29 de noviembre hay que ganar las elecciones, cualquier futurible es estar jugando a un error político. Hay que animar a votar y que haya un cambio de Gobierno. Segunda idea, RTVE tiene un presupuesto de 1.300 millones de euros, hay un compromiso político de Vox de reducir el gasto político y que ni un solo euro del contribuyente, debe destinarse a lo que no debe”.