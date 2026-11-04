Código 10 04 NOV 2026 - 09:28h.

‘Código 10’ analiza la lista de personas vinculadas al PSOE en cargos para los que no estarían especializados

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Tras el informe de ‘Código 10’ sobre las personas vinculadas al PSOE en cargos de Adif para los que no estarían especializados, Miguel Ángel Uriondo, exdirector del Gabinete de presidencia de esta empresa pública, se pronuncia sobre ello.

''El nivel medio es mejor del que parece, pero es verdad y no vamos a discutirlo, hay un momento en el que Óscar Puente decide politizar a Adif y decide poner afines. Eso es indiscutible y cualquiera que conoce a Adif sabe que eso es así'', comienza diciendo el exdirector.

Miguel Ángel explica el problema que hay detrás: ''El problema es que eso genera aún más problemas y distorsiones en la cultura de la seguridad. Eso genera muchas más disrupciones en todo, porque si vas cambiando todo el rato el personal, en cualquier organización compleja, si tú estás todo el rato cambiando el personal, estás sin duda generando disrupciones, incluso si algunos de ellos me parecen ingenieros válidos, da igual porque al final lo que estás haciendo es todo el rato cambiar''.

''Y yo creo que aquí mis compañeros, y una de las cosas que estamos discutiendo, es que tenemos que hacer una reflexión a futuro y es una reflexión a futuro que se basa en cosas que han dicho las víctimas aquí con bastante criterio a mi parecer, que es el decir, vamos a hacer un gran pacto de estado por la seguridad en el ferrocarril. Vamos a asegurarnos de que están los mejores, no solo los nuestros, vamos a intentar que el dinero de los españoles no se destine a viajar en burro o en autobús, porque una de las problemas que vamos a tener con el ministro y todos los que ha colocado el ministro en la Renfe, que ha colocado un montón de directivos que provienen del autobús, es que yo tengo muchísima curiosidad por ver después de las elecciones dónde acaban cada uno. Así que pido a los periodistas que investiguen quién acaba dónde'', pide el exdirector.

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Adif se ha llenado de personas vinculadas al Partido Socialista en cargos para los que no estarían especializados. ‘Código 10’, analiza la lista de las personas que habrían sido colocadas en cargos del sector ferroviario para los que no estarían formados.