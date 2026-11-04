Código 10 04 NOV 2026 - 08:55h.

Antonio López cuenta en ‘Horizonte’ las razones por las que él ya alertó en junio de que podría haber otro accidente

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El exjefe de comunicación de Adif en Andalucía, Antonio López, cuenta en ‘Horizonte’ las razones por las que él ya alertó en junio que era muy probable que se produjese un nuevo accidente ferroviario tras el de Adamuz.

Antonio explica por qué pensó en su momento que el accidente de Adamuz podía repetirse: ''Desde que en el año 2005 se produce la desaparición de la gran Renfe, y por imperativo de la Unión Europea, hay que separar las infraestructuras de los servicios de transporte, aquello fue una separación muy traumática y eso es, pues casi como separar el un dedo de una uña sin anestesia. Y todo eso ha provocado desde hace 21 años un enfrentamiento muy grande entre las cúpulas directivas de ambas empresas. Eso se ha traducido a la opinión pública y a los medios de comunicación también como una zancadilla constante por parte de los distintos Dircom, tanto de Renfe como de Adif. Yo creo que ha sido un caldo de cultivo perfecto para un deterioro muy grande del clima laboral en las dos empresas, sobre todo en Adif, que bueno, que siempre ha quedado un poco como la responsable de todos los males, porque Renfe, al ser la marca, la empresa de servicio de transporte ferroviario y el tener que competir yo creo que el ministerio en estos años le ha dado un poco más protección, más cobertura, pero Adif se ha convertido prácticamente en un ente gris que prácticamente nadie conoce. Incluso hay muchos medios de comunicación que todavía no conocen ni a qué nos dedicamos ni cuál es la diferencia en la gestión de Renfe y Adif''.

Cuenta cómo vivió el día del accidente de Adamuz: ''Fue la única noche en la que pude trabajar, porque a partir del día siguiente el ministerio impuso silencio absoluto. Nos quitaron de en medio, tanto a nosotros como a los compañeros del gabinete de prensa central de Adif, el ministerio y el ministro de turno en todos estos años, pero fundamentalmente desde la desde la llegada de Ábalos y los ministros siguientes también, tanto Raquel Sánchez como el propio Puente, pues han querido de alguna forma hacer un liderazgo sobre Renfe y Adif, pero es un liderazgo imposible porque no saben de ferrocarril y sus asesores tampoco. Entonces estábamos condenados al fracaso''.

''Yo la verdad es que al principio, después de lo de Adamuz, lo que me preguntaba era, pero si estamos invirtiendo más de setecientos millones de euros en la renovación integral de la línea ¿Cómo ha pasado esto? Pero ahora nos enteramos que no toda la línea se había renovado integralmente, que todavía había traviesa y carril antiguo. Yo entiendo que una renovación integral es cambiarlo todo y modernizarlo todo. Yo creo que hay un cierto riesgo y soy periodista, no soy ingeniero, pero entiendo que hay un cierto riesgo en utilizar determinados elementos reciclados'', añade el periodista.