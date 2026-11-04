Código 10 04 NOV 2026 - 00:48h.

El extrabajador de Thales confirma que Adif adjudicó a Thales el contrato por 93,8 millones, un 28,45% menos del presupuesto inicial

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'Código 10' ha podido hablar, en exclusiva, con un extrabajador de Thales, la empresa que ganó la licitación para cambiar los sistemas de seguridad en la Alta Velocidad de Madrid-Andalucía, pese a presentar un presupuesto con baja temeraria. También, el programa muestra el parte de incidencia del pasado 28 de octubre que demuestra que el sistema LZB cayó y provocó fallos de transmisión generalizada.

Sobre el parte de incidencia, Nacho Abad ha señalado que los fallos "son mucho más habituales de lo que pensamos" y seguidamente ha mostrado los fallos técnicos que ocurrieron en Urda previos al accidente: "La última fue el pasado 14 de octubre, pero hay más: el 10 de septiembre, el 18 de agosto, el 12 de junio... Es decir, mes tras mes cae el sistema LZB.

Un sistema que ya debería haber sido sustituido por el ERTMS en febrero de este año, según el contrato de licitación de Adif firmó con la empresa Thales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Gracias a un extrabajador de la empresa, hemos podido descubrirlo.

Las declaraciones del extrabajador de Thales sobre el contrato: "Las cifras eran inasumibles"

Pese a que el extrabajador asegura que tiene miedo a las posible represalias, motivo por el que no ha querido desvelar su identidad, ha querido denunciar en el programa las presiones de Adif para rebajar el presupuesto del contrato del cambio del LZB al ERTMS. Esta persona, que participó en el desarrolló del contrato ha contado que se lo Adif adjudicó a Thales por 93,8 millones, un 28,45% menos del presupuesto inicial.

En sus propias palabras, el extrabajador ha contado impactantes detalles sobre el contrato: "Costó muchísimo sacarlo adelante porque las cifras eran inasumibles. Los ingenieros estaban indignados. Implicaba sacrificar seguridad primando la economía. El malestar vivido con este contrato por el enfrentamiento con jefes e ingenieros fue épico y fue trasmitido a Adif".