Código 10 28 OCT 2026 - 09:54h.

La vecina entra en directo en el programa después de salir a la luz las declaraciones

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'Código 10' ha accedido en exclusiva a la declaración de Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del exdelegado del Gobierno de Ceuta ante la jueza Tardón. En dicha declaración, asegura que advirtió de la gravedad de la presión migratoria antes de la entrada masiva del 30 y 31 de julio de 2026. Tras salir a la luz la información, una vecina ceutí ha entrado en directo en el programa para mostrar su indignación.

La vecina se muestra muy indignada con la situación: ''Después de 90 días y seguimos exactamente igual. Como todas las manifestaciones que hemos hecho, siempre hemos dicho sí se sabía, sí lo sabían. Es algo que siempre hemos reclamado porque efectivamente cada vez se demuestra que lo sabían, cada vez los caballas estamos más dolidos, cada vez nos hacen una herida más grande, esto es, 90 días de abandono''.

Y carga contra Marlaska: ''Vino aquí a Ceuta, se rio de nosotros y el señor Marlaska cada vez que viene se sigue riendo de nosotros y no sé cómo después de 90 días y todo lo que han hecho con España siguen estando en el poder cuando esta gente donde tenía que estar es encarcelado, porque es que ya lo que están haciendo me parece ilógico y no me vale con el 29 de noviembre que haya unas elecciones, me vale con que esta gente acabe donde tienen que acabar, desde el de más arriba hasta el de más abajo, que parece indignante''.

Además, habla de Margarita Robles con contundencia: ''El ejército vino aquí a dar brazos, a mentir en la cara a los caballos, como han hecho todos, vienen a mentirnos. Y ella se quería lavar las manos, pero no, se ha vuelto a ver que una vez más, otro más del PSOE, otro más mentiroso. Y yo no sé cómo puede seguir gente apoyando a este partido, que me parece indignante, que se ha demostrado que ha mentido, que lleva en su espalda a fallecidos, lleva a su espalda gente que está abandonada, lleva a su espalda una invasión y que dejen de llamarla crisis migratoria porque no es una crisis migratoria, es una invasión que llevamos 90 días, que nos ha roto la vida. Nos ha roto en nuestro día a día y seguimos igual. La frontera sigue abierta, sigue sin seguridad, nos quitan los militares, se los llevan de maniobra, nos quitan policías, guardias civiles, estamos vendidos, Nacho, estamos vendidos''.