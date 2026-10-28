Código 10 28 OCT 2026 - 01:57h.

El programa vive en directo y desde dentro el desalojo a los sindicatos policiales encerrados en Secretaría de Estado de Seguridad

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En directo y desde dentro, 'Código 10' ha seguido el desalojo de los representantes de varios de los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil que se encontraban encerrados en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior como protesta por el frenazo de las negociaciones en las que exigían ser considerados una profesión de riesgo.

A lo largo de la noche, el programa ha podido hablar con los policías encerrados quienes se mantenían firme en su decisión de permanecer encerrados, pese a las posibles represalias: "Si nos van a sacar tendrá que ser por la fuerza, nosotros no vamos a salir voluntariamente". Indignados, cargaban contra el ministro Fernando Grande-Marlaska:

"Queremos que dé la cara Marlaska y nos explique por qué nos ha vuelto a dejar tirados a los pies de los caballos otra vez más a los Policías y Guardias Civiles sin darnos la profesión de riesgo. Somos el único colectivo policial en España que no tiene ese reconocimiento", ha declarado Aarón Rivero, Secretario Nacional de JUPOL.

Así ha sido el desalojo a los policías encerrados en Interior

Instantes más tarde, el programa volvía a conectar con los policías tras conocer que estaban siendo finalmente desalojados. "Están saliendo por su propio pie", anunciaba David Alemán antes de conectar con los propios policía que aún se encontraban en el rellano. "Nos echan, tenemos que abandonar ya el recinto. Tenemos que salir, nos obligan a abandonar ya esto. Nos sacan, no salimos voluntariamente", explicaba uno de ellos.

Según han contado los propios policías, se han visto obligados a abandonar el recinto para evitar "una responsabilidad penal". "Ya nos han comunicado que tienen intención de abrir un expediente disciplinario por una infracción administrativa por estar en un edificio público en horario de cierre", contaban.

Seguidamente, los policías salían de la Secretaría de Estado de Seguridad desalojados por sus propios compañeros y recibidos entre aplausos por otros agente que se encontraban manifestándose frente al edificio, pidiendo la dimisión de Marlaska.

Los policías desalojados estallan contra el Gobierno

Tras el desalojo, los policías han comparecido ante los medios para denunciar lo ocurrido: "Estaban hablando de posibles delitos y por no poner en compromiso a los compañeros que aquí estamos, hemos decidido abandonar de manera pacífica. Nuestra reivindicación sigue completamente activa".

Indignados han cargado contra el Gobierno: "No se han atrevido a levantar a todos los okupas en la puerta del Sol y han tenido la indecencia de desalojar a unos policías, que lo único que hacemos es pelear por nuestros compañeros para que seamos reconocidos como profesión de riesgo, es una ignominia, y esto le va a quedar a este Gobierno para toda su p*** vida".