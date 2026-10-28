Código 10 28 OCT 2026 - 09:09h.

'Código 10' ha seguido en directo el desalojo de los representantes de varios de los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil

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'Código 10' ha seguido en directo el desalojo de los representantes de varios de los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil que se encontraban encerrados en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y, tras el momento de tensión vivido, Fernando Carrera y Ana Vázquez han protagonizado un gran rifirrafe en plató.

Ana Vázquez ha sido la primera en pronunciarse al ver las imágenes: ''Hay un precedente en el año 2010 de un encierro en un Ministerio del Interior y era del gobierno del Partido Popular a los funcionarios de prisiones y efectivamente no se les obligó a desalojar ni se metió a los policías a darles tortazos. Es lo que quiero decir'', indica la política.

Pero Fernando Carrera no está de acuerdo con ella: ''Ahora resulta que la policía pega a unos sí y a otros no. La que acaba de decir de darles porrazos ha sido tú, no he sido yo. Si te quieres meter en jardines en los que no te quieres meter el problema es tuyo''.

''Si queréis hacer una carga policial contra policías, sería la primera vez en la historia de España. Y te estoy poniendo que había funcionarios de prisiones encerrados cuando llegamos al gobierno y no se desalojaron'', se defiende Ana Vázquez de los ataques del colaborador.

''¿Eres consciente que ha sido tú la que ha dicho 'y no se metió a la gente a dar porrazos'? Lo has dicho tú'', le reprocha Fernando, y continúa: ''Escúchame una cosa, que es muy sencillo, que te has metido tú en el jardín de los porrazos, que a partir de aquí entiendo por qué aquí habéis defendido los desalojos en todas partes y los habéis pedido, os parecerá estupendo. Si hay una orden para desalojar, que se desaloje''.