Código 10 04 NOV 2026 - 01:50h.

Trabajadores de Adif afirman que las pruebas del sistema ERTMS sí estarían afectando en el adecuado funcionamiento del LZB

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‘Código 10’ ha podido hablar en exclusiva con varios trabajadores en activo de Adif, los cuales aseguran que, al contrario de lo declarado por Óscar Puente, el sistema LZB no será sustituido mínimo hasta verano de 2027. También han afirmado que las pruebas del ERTMS sí afectan al LZB.

Nuestro reportero, Iñaki Ainciburu, que ha podido hablar con varios de estos técnicos, nos cuenta las impactantes declaraciones que estos le han hecho: "Según nos cuentan, Óscar Puente se ha ido mintiendo". Y es que estos trabajadores aseguran que el sistema ERTMS no llegará a principios del 2027: "Llegará, por lo menos, a mitad de 2027. Incluso, hay trabajadores que hablan del año 2028".

El sistema ERTMS sí afecta al funcionamiento del LZB, según los trabajadores de Adif

Los trabajadores también advierten de que las pruebas del nuevo sistema de seguridad, el ERTMS, están afectando al funcionamiento del LZB. Según explican, los ensayos que se realizan durante las noches y los fines de semana pueden provocar interferencias en el sistema actual y generar incidencias.

Una situación que aseguran que se ha visto agravada por el retraso de la implantación de la nueva tecnología. "Están muy preocupados por la situación en la que actualmente se encuentra Adif. En un estado crítico y muy degradado", han sido parte de las palabras de los trabajadores que denuncian el estado límite que vive de la empresa pública.