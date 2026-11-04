Código 10 04 NOV 2026 - 08:38h.

El programa habla con un superviviente del accidente de Adamuz y la hermana de uno tripulante fallecido

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‘Código 10’ habla con un superviviente del accidente de Adamuz y la hermana de un tripulante fallecido en el mismo para conocer su opinión sobre la dimisión de Puente. Además, la hermana del tripulante que falleció muestra los mensajes en los que su hermano le alertaba del miedo constante que vivía en su trabajo.

José María Galán es uno de los supervivientes del accidente de Adamuz y entra en directo en el programa para dar su opinión sobre la reciente dimisión de Óscar Puente: ''Ha tardado mucho. Yo creo que le han sobrado 9 meses y en cualquier caso tenemos que seguir avanzando. Óscar Puente no es el único obstáculo para tener nuevamente seguridad en nuestro sistema ferroviario, está ahí el presidente de Adif y también la ITAT, que no nos olvidemos de él''.

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También ha entrado en directo María del Mar, hermana de un tripulante fallecido en Adamuz, y se pronuncia sobre la dimisión del ministro: ''Estoy con José María, el día 19 de enero tenía que haber dimitido.

María del Mar enseña en el programa los WhatsApp que su hermano le enviaba quejándose de lo que ocurría: ''En un viaje que había pasado miedo, en otro que el tren iba dando bandazos. Una vez que se quedó parado en Córdoba llegó a las 6:00 de la mañana a casa cuando tenía que haber llegado a las 21:00 y el mejor de todos, creo que es en septiembre o en octubre, iba llevaba al señor ministro en el tren. Qué casualidad que el tren de delante se para. Y mi hermano decía, bueno, pues como se pongan a protestar se los mando a él. Qué casualidad que al rato los desvían y el tren sigue para adelante''.

''Pero cuando yo salí en Adamuz y lo dije todo, eran bulos. Intentaron bloquearme las cuentas tanto de Instagram como de Facebook, pero no lo consiguieron. Y ahora se ha visto que no son bulos, que no funcionan nada bien. Y no es Madrid - Sevilla las líneas que la hacía porque la hacía toda España. No sabemos de qué líneas son esas, o sea, es que puede pasar en cualquiera'', añade María del Mar.

Además, lanza un mensaje: ''No le deseo ni una milésima parte del calvario que estamos pasando los familiares de los fallecidos y todas las víctimas, ya no las que tengan lesiones físicas, las que tienen también lesiones psicológicas''.

Por otro lado, el supervivientes explica cómo se ha tomado el accidente de Urda: ''Hasta este último accidente estaba ya bastante recuperado del estrés postraumático, pero esto nos ha reabierto la herida de arriba a abajo. Y bueno, y lo que tenemos ahora mismo es bastante incertidumbre. No sabemos cuántos trenes más van a hacer falta en nuestro país y cuántos desastres como este para que todos, vosotros, nosotros, los usuarios del tren nos convenzamos de que tenemos que recuperar la confianza y todas esas medidas que ha anunciado y demás cuento chino. Aquí la única medida que sirve es la puntualidad. Si un tren es puntual, si una vez es puntual es seguro, lo que no puede ser que perdamos la puntualidad''.