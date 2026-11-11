Código 10 11 NOV 2026 - 02:09h.

Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, defiende el derecho constitucional de la huelga y la labor de los piquetes

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'Código 10' ha comenzado su emisión desplazándose a algunos de los puntos más calientes de la huelga general. El programa ha sido testigo de los primeros momentos de la jornada y también ha abordado en el plató la polémica actuación de los piquetes, que ha provocado un tenso enfrentamiento entre Pablo Fernández y Pilar R. Losantos, al que también se ha sumado Ana Vázquez.

El secretario de Organización de Podemos ha defendido el derecho constitucional de la huelga y la labor de los piquetes: "Quiero animar a todo el mundo que nos este viendo a su derecho a la huelga. Desde luego, los piquetes informativos están cumpliendo con su derecho constitucional. Aquí defenderé el ejercicio del derecho a la huelga y cuando salga de aquí me iré a los piquetes informativos"

Unas palabras que provocaban la contundente reacción de Ana Vázquez y Pilar R. Losantos: "En esta huelga electoral estáis impidiendo a la gente que vaya a trabajar. No es un piquete informativo, son piquetes coercitivos, que están intentando que los trabajadores no vayan a trabajar. Es lo que estáis haciendo".

Losantos ha lanzado un duro reproche a Pablo Fernández: "¿Por qué, si sois incapaces de convencer a nadie que no este subvencionado para que haga la huelga, tenéis que fastidiar al resto de españoles que no puedan recibir alimentos a lo largo de todo el día a través de piquetes coercitivos?",

¿Contra quién va dirigida la huelga? Los manifestantes responden

Desde el primer punto de la huelga general en su recorrido por Getafe, un reportero del programa habla con Adrián, miembro del comité organizativo de la concentración en Getafe, quien responde a la pregunta de contra quién va la protesta realmente.