La diputada de 'Más Madrid' comparte las razones detrás de la elección de Ada Colau como candidata de 'Frente Amplio' de cara a las elecciones del 29N

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'Más Madrid' ha apostado por Ada Colau como candidata para encabezar 'Frente Amplio', la nueva marca de 'Sumar', de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. En 'Todo es mentira', la diputada Tesh Sidi explica las razones de esta decisión y responde a la periodista Pilar Rahola, quien se ha mostrado muy crítica con la exalcaldesa de Barcelona.

En primer lugar, la diputada de 'Más Madrid' ha asegurado que la elección de la política catalana responde a la importancia de "representar la territorialidad": "El modelo por el que ha apostado la izquierda después del 15M es por la plurinacionalidad, representar las regiones de España en diferentes liderazgos".

También pone en valor las modelos sobre la vivienda de Ada Colau durante su mandato como alcaldesa de Barcelona: "Es una de las personas que encarna la lucha por el derecho a la vivienda. Cada cual podrá criticar sus modelos, pero yo creo que lo ha hecho muy bien".

Tal y como cuenta Tesh Sidi, la exalcaldesa catalana "se ofreció a ser la persona presidenciable": "Por primera vez en la historia de las izquierdas que el candidato no tenga que ser por Madrid. No hay ningún reglamento que diga que el candidato de las izquierdas tenga que venir de Madrid". "Yo creo que es muy buena candidata", asegura.

Rahola, contra Ada Colau: "Durante su mandato encareció el mercado de alquiler"

Tras la intervención de Tesh Sidi, la periodista Pilar Rahola ha tomado la palabra, mostrándose totalmente en contra de Ada Colau: "De la misma manera que reclamamos que haya memoria de lo que ha hecho Pedro Sánchez, forma parte de la lógica política tener memoria de lo bueno y de lo malo. En tema de vivienda, si alguien ha sido un desastre, con bastante consenso en Cataluña en muchos sectores, ha sido Ada Colau".

"Durante su mandato no se hicieron viviendas sociales, no aumentó la vivienda para uso ciudadano y, además, se encareció y complicó el mercado de alquiler. Esto te lo dice cualquier sector, hay una unanimidad. Puedo entender que desde Madrid tenga una aureola más heroica, pero, los que hemos vivido ahí, hemos sufrido a Colau ", ha asegurado la periodista. "Vais a repetir error tras error, la verdad", ha alertado a Tesh Sidi, quien inmediatamente ha respondido:

"Nosotros consideramos que es muy buena candidata, una persona arraigada al territorio y que es momento de que las izquierdas ejerzan de verdad la plurinacionalidad. Por supuesto, cada formación nos dirá que el suyo es mejor".