Horizonte 20 NOV 2026 - 02:10h.

Tomás Gómez, exsecretario general el PSOE de Madrid, desvela quién está detrás de los trajes de Pedro Sánchez: “Ella tiene un empeño con el marrón”

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Tras el decisivo debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno ha celebrado un nuevo mitin en Ferraz, el primero tras el enfrentamiento televisivo. En ‘Horizonte’, la periodista Ketty Garat ha señalado el llamativo detalle en la imagen del presidente del Gobierno que podría ser parte de su estrategia de la recta final de la campaña.

"Ha habido un cambio desde que ha salido Pedro Sánchez", ha comenzado diciendo la periodista, quien a continuación le mostraba al resto de colaboradores a qué se estaba refiriendo: "Se ha puesto una bandera de España". Una afirmación que corroboraba Carmen Porter: "En el debate solo llevaba la pulsera roja".

Sobre este gesto, Katty Garat ha comentado: "Yo he escuchado en miles de mítines a Pedro Sánchez criticando a los que llevaban la banderita de España, pero luego no son patriotas de verdad. Bueno, pues ahora lleva la banderita de España". Según la periodista, este detalle podría formar parte de la estrategia de la recta final de la campaña de Sánchez: "Va a sacar un Sánchez prefabricado patriota para intentar a la desesperada buscar algún recurso".

Por otro lado, Carmen Porter ha explicado el significado de la pulsera roja que el presidente del Gobierno suele llevar a menudo: "La otra, la roja que llevaba, es como un hilito que tiene varios nuditos. Es una pulsera que sirve para el mal de ojo y las energías malas. En muchos sitios se hacen rituales con ellas".

¿Quién está detrás de los trajes de Sánchez? Tomás Gómez responde

Otro dato curiosos sobre el cara a cara lo ha aportado Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, quien ha desvelado en el programa quién es la persona que está detrás de los trajes de Pedro Sánchez. Un dato que ha aportado después de que los colaboradores opinasen sobre los estilismos del presidente del Gobierno y el candidato del PP en el debate:

"Es Begoña, le gusta que Pedro Sánchez lleve traje marrón, le ha puesto trajes marrones siempre. Begoña tiene mucha influencia en Pedro Sánchez, la ha tenido siempre, y ella tiene un empeño con los trajes marrones desde que llegó a la secretaría General", ha desvelado el socialista.