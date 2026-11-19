Horizonte 19 NOV 2026 - 22:53h.

El periodista desvela nuevos detalles de las revelaciones de Carles Puigdemont sobre sus conversaciones secretas y negociaciones con el PSOE

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Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', desengrana en 'Horizonte' las claves de su entrevista a Carles Puigdemont en la que aseguró que "aprovechó la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España" y calificó al presidente del Gobierno como una persona "amoral". Ahora, el colaborador comparte los detalles de la segunda parte de esta entrevista, en la que el político catalán profundiza en las negociaciones secretas que tuvo con el PSOE.

El periodista ha recalcado que en la entrevista Puigdemont ha reconocido que "llevó al límite al presidente del Gobierno con una serie de exigencias, que él considera imposibles, y que se vio sorprendido al ver que cada cuestión que le planteaba se la aceptaba por ese apego al poder, ambición y cinismo desmedido".

Asimismo, Esteban señala la relevancia histórica del testimonio de Carles Puigdemont. "Por primera vez, revela todos los detalles de esas conversaciones en suiza y esas negociaciones", ha dicho el periodista antes de hablar sobre las nuevas revelaciones del expresidente de Cataluña en la segunda entrega de la entrevista.

¿Se arrepiente Puigdemont de haber hecho presidente a Sánchez?

Tal y como ha contado Esteban, Carle Puigdemont ha desvelado que "fue el PSOE quien le propuso que se hiciera el encontradizo con Pedro Sánchez para hacerse una foto en un pasillo del Parlamento Europeo". Algo que Puigdemont consideró una ofensa: "Él dijo: '¿Quién os habéis creído que soy yo? Yo he hecho primer ministro a este señor y lo que quiero es una reunión larga y secreta", ha contado el periodista.

A la pregunta de Carmen Porter sobre si Puigdemont se arrepiente de haber hecho presidente a Pedro Sánchez, Esteban ha respondido lo siguiente: "Él se vanagloria de la derrota de España, de haberle infligido al Estado Español unas heridas muy severas. Se lamenta de que Pedro Sánchez no ha cumplido todas las exigencias que le puso delante, pero, llega a admitir que en las conversaciones se llegó a abordar el referéndum de autodeterminación o el concierto económico".

Asimismo, Esteban señala que el PSOE en un momento determinado, le llegó a decir a Puigdemont, en tono de chantaje, "¿Cómo vais a romper con todo el dinero que os vais a llevar?". Sobre quién era el enlace de Puigdemont con el Partido Socialista, el periodista recoge las palabras del líder de Junts, quien aseguró que "no habló nunca con Sánchez y que sus enlaces eran Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero".