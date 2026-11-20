Horizonte 20 NOV 2026 - 01:37h.

El exsecretario general del PSOE de Madrid, muy indignado tras ver "sus siglas pisoteadas" por Pedro Sánchez en el debate electoral

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El exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, reflexiona en el plató de ‘Horizonte’ sobre el tenso cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Muy indignado, el socialista sentencia al presidente del Gobierno tras su actitud en el debate y carga duramente contra él por “pisotear sus siglas”.

Tras el decisivo debate entre el candidato del Partido Popular y el del Partido Socialista, los colaboradores del programa han repasado los momentos más destacados del cara a cara, desde el desarrollo del debate hasta las reacciones posteriores de ambos candidatos. También han valorado la estrategia seguida por Pedro Sánchez, la imagen "consolidada" que ha proyectado Feijóo y las consecuencias que puede tener el enfrentamiento en el final de la campaña electoral.

Tomás Gómez, muy crítico con Pedro Sánchez tras el debate

Durante la intervención de Tomás Gómez, este se ha mostrado de lo más critico con el presidente del Gobierno. "No recuerdo ningún debate tan descompensado como el de hoy", ha comenzado diciendo el socialista, quien además ha destacado el papel de Feijóo: "Lo hemos visto natural, manejando datos y que tenía un relato en lo que estaba contando".

"No he reconocido a Pedro Sánchez, sinceramente. No es el Pedro Sánchez que yo esperaba y que conocemos, el que hemos visto en muchas ocasiones conseguir zafarse. El debate era complicado para él de primeras con todo lo que lleva detrás, los errores cometidos y toda la corrupción, pero creo que lo ha hecho fatal", ha dicho.

Asimismo, Tomás, como socialista, ha declarado sentirse pisoteado: "Yo que soy del Partido Socialista, siento mis siglas pisoteadas por su líder. No se puede consentir todo lo que ha ocurrido y no se puede consentir un debate tan mal preparado, tan fuera de tono, tan ausente y en el que ha ido a generalidades frente al dato, hecho y relato que ha tenido Feijóo".