Imma Aguilar cuestiona la estrategia de Sánchez en el cara a cara con Feijóo y considera que su perfil bajo le dio demasiado espacio al líder del PP para atacar

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron ayer un cara a cara en el que abordaron diferentes temas. Tras el debate, muchos dan por ganador al candidato del PP, mientras que otros ponen el foco en la estrategia que siguió el presidente del Gobierno durante el debate.

Imma Aguilar, consultora política, analiza en 'Todo es mentira' la estrategia que siguió Pedro Sánchez durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo: "Había una estrategia detrás, no era espontáneo. Era una estrategia muy académica, excesivamente académica. En el equipo de Pedro Sánchez hay bastantes personas procedentes del mundo académico y han aplicado una estrategia documentada".

La consultora cree que Sánchez debería haber adaptado otra estrategia: "En este caso era mucho más interesante haber aplicado una estrategia basada en lo que estaba siendo esta campaña. Todos conocemos muy bien a Feijóo y a Sánchez y ayer Pedro Sánchez era otra persona. Ante el bajo perfil que estaba mostrando, fruto de una estrategia que quería evitar la polarización y, sobre todo, dirigida a personas moderadas, lo que le dio fue un espacio enorme a Feijóo para crecerse en el ataque".

Imma Aguilar: "Lo que me sorprende es la estrategia de dirigirse a las personas más moderadas"

Además, Imma señala que Feijóo lanzó numerosas preguntas y datos durante el debate, muchos de ellos sin respuesta por parte de Sánchez: "Era como un torrente de preguntas y de datos, algunos inexactos, algunos exagerados e incluso falsos por parte de los dos, pero sobre todo de Feijóo, porque fue el que más datos y más temas abrió en la mesa. Y ante esas pelotas que lanzaba Feijóo, la respuesta era ninguna".

Por último, la consultora cuestiona que Sánchez centrara su estrategia en dirigirse a los votantes más moderados: "Lo que me sorprende es la estrategia de dirigirse a las personas más moderadas. Ellas no están esperando decidir su voto con personas que son moderadas hablando, lo que quieren son discursos moderados".