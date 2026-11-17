La expresidenta de la comunidad de Madrid y el creador de contenido protagonizan un tenso momento al hablar sobre la llegada masiva de migrantes a España

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La isla canaria de El Hierro vive una situación extrema tras la llegada masiva de cayucos. Ante la crisis migratoria y tras hablar con el director médico del hospital de la ciudad, los colaboradores de 'Todo es mentira', Helio Roque y Esperanza Aguirre, protagonizan un tenso debate al hablar sobre la inmigración en nuestro país.

"Si somos un país serio, lo que no puede ser es que sea más fácil entrar ilegalmente que legalmente", han sido las palabras de Esperanza Aguirre que han hecho reaccionar a Helio Roque: "¿Qué clase de sentencia es esa? Tan solo se te ocurre decir que es más fácil llegar a España en cayuco que en un avión", ha dicho el creador de contenido.

"Estoy diciendo todo lo contrario, hay que ponerles un avión y tienen que venir a ocupar los puestos de trabajo que España entera está reclamando. Necesitamos inmigrantes que quieran venir a trabajar, no los que vengan a por la paguita o a ponerse en el paro", ha replicado la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Dicha declaración ha provocado una tajante respuesta por parte del creador de contenido:

"Un migrante ni se necesita ni se deja de necesitar, es una persona igual que tú y que yo". También ha hablado sobre el origen de los flujos migratorios: "Durante muchos años una parte del mundo saqueó a la otra parte del mundo". "Ah claro, la culpa la tiene la colonización", ha soltado Aguirre con ironía, a lo que Helio ha respondido: "Claro que tuvo la culpa la colonización. Es completamente inhumano decir que el colonialismo no tiene culpa de esto. Si se juegan la vida para entrar en España, como mínimo hay que acogerles como Dios manda".

El director médico del hospital de El Hierro en 'TEM': "Estamos desbordados"

Luis González, director médico del hospital de El Hierro, ha alertado en el programa de Risto Mejide sobre la situación límite que viven por la llegada masiva de migrantes en cayucos a la isla. Además, ha manifestado durante su conexión en directo la falta de apoyo que están recibiendo por parte de el Gobierno central: "Hemos pedido de todo y no hemos recibido nada”