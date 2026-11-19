Ábalos desmiente desde la cárcel que el Ministerio de Transportes pagara el tratamiento de su exmujer

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'ABC' ha publicado una información sobre la supuesta financiación del tratamiento médico de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, por parte del Ministerio de Transportes. 'Todo es mentira' ha recibido un audio en exclusiva del exministro desde la cárcel en el que desmiente esta información.

José Luis Ábalos niega que el Ministerio financiara el tratamiento de su exmujer y explica cómo se costeó: "Absurdo porque un tratamiento oncológico, como bien se sabe, no cuesta 13.000 euros y, desde luego, habiendo sido tratada en la sanidad pública, pues no hay por qué pagar nada. Ella recibió un tratamiento combinado, una parte con el propio seguro privado que tenía y otra con el seguro público. Es una mentira indecente".

Ábalos: "Aunque ya sé las dificultades que se tienen para pelear en lo judicial, pues nuevamente lo intentaré"

Además, asegura que llevará el asunto a los tribunales: "Pero bueno, aunque ya sé las dificultades que se tienen para pelear en lo judicial, pues nuevamente lo intentaré y lo voy a hacer porque, desde luego, no puedo caer en la resignación".

Por otro lado, dedica unas palabras a la periodista que ha publicado esta información: "Me parece, insisto, muy indecente. Sobre todo, esta periodista se sirvió de mi exmujer en un momento en que ella estaba con el tratamiento, justamente todavía estaba en revisiones, ciertamente muy dolida por nuestra situación de divorcio, su situación personal, y se sirvió de ella para las primeras exclusivas".

Por último, Ábalos asegura que la periodista no solo se dirigió contra su exmujer, sino también contra otras personas de su entorno: "Acosó no solamente a ella, sino también a todo mi entorno, a las empleadas de servicio que tuvimos en aquella época. En fin, un estilo de periodismo realmente vomitivo. Aprovechando, además, que estoy en la cárcel y que tengo unas limitaciones tremendas para defenderme. Es de un nivel de indecencia insuperable".

Además, Carolina Perles entra en directo en 'Todo es mentira' para explicar cómo fue el proceso de diagnóstico y tratamiento de su enfermedad. La exmujer de Ábalos explica que todo comenzó con una analítica a la que inicialmente no se le dio la importancia necesaria y explica que acudió primero a su seguro privado, que le cubría las pruebas: "A mí se me diagnostica una enfermedad por una analítica que me hago, que no se le dio la importancia que se le tendría que haber dado y pasa el tiempo y se me vuelve a repetir la analítica y se dispara. Al principio fui por el seguro privado que me cubría las analíticas"