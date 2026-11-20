Horizonte 20 NOV 2026 - 22:01h.

Pedro Sánchez, tras el cara a cara: "Dejar hablar a quien solo ofrece insultos y bulos es que acaba retratándose"

Alberto Núñez Feijóo replica que ha puesto al presidente "ante el espejo de su corrupción" y proclama victoria en el debate electoral a una semana del 29 de noviembre.

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El tenso debate electoral televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha dejado lecturas radicalmente opuestas en los dos principales líderes políticos de España. Según las declaraciones recogidas por el programa 'Horizonte', ambos han comparecido en actos de campaña separados para valorar el cara a cara, y cada uno ha proclamado haber ganado el duelo con argumentos contrapuestos.

Pedro Sánchez acusa a Feijóo de recurrir a mentiras y bulos

El presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha resumido el debate en "cuatro palabras: o buena política o mala educación". Pedro Sánchez ha definido la cita del 29 de noviembre como "una suerte de referéndum" y ha cargado directamente contra el líder del Partido Popular (PP):

"La gran ventaja: dejar hablar a una persona que no tiene nada que ofrecer más que los insultos y los bulos es que acaba retratándose"

Sánchez ha pedido a la ciudadanía que "no se equivoque" y ha sostenido que "España lo que necesita es una política sana y buena educación", frente a lo que ha calificado como "insultos y bulos", que, según sus palabras, "es lo único que ha traído Feijóo a la política española".

El líder socialista ha ido más allá al plantear la elección del 29 de noviembre en términos binarios: "Queda claro que hay dos papeletas para quien quiera votar insultos y bulos, la de Feijóo y la de Abascal, y hay una sola papeleta para quien quiera reivindicar y que gane la buena política, que es la del Partido Socialista Obrero Español".

Feijóo proclama victoria y habla de la "corrupción" de Sánchez

En un tono muy diferente, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado ante sus simpatizantes que el debate ha servido para mostrar "una realidad" frente a lo que ha denominado "el relato que le interesa a Sánchez". El presidente del PP ha afirmado:

"Ayer pusimos a Sánchez ante el espejo de su corrupción, de su mala gestión y ofrecimos una España mejor"

Feijóo ha reconocido, no obstante, que el debate electoral no ha sido definitivo: "Hemos ganado un debate, pero aún no hemos ganado las elecciones y eso se vota el 29 de noviembre". Con una metáfora deportiva, ha animado a sus votantes a no relajarse: "Ayer fue un partido. Queda la final día a día, barrio a barrio, voto a voto".

Dos lecturas opuestas del cara a cara

Las declaraciones de ambos líderes evidencian la distancia entre las dos interpretaciones del debate televisivo. Mientras Sánchez ha centrado su mensaje en denunciar los presuntos bulos y mentiras del candidato popular, Feijóo ha optado por subrayar la gestión del Gobierno y las acusaciones de corrupción como eje de su discurso.

A una semana de las elecciones del 29 de noviembre, el cara a cara ha intensificado la polarización entre los dos grandes partidos. Sánchez ha situado la contienda como una elección entre "buena política" y "mala educación", mientras Feijóo ha pedido a los suyos que sigan movilizados porque "nos queda una semana de campaña en la que debemos darlo todo".