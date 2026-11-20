Horizonte 20 NOV 2026 - 02:51h.

Las claves del cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en 'Horizonte': “El tono comunicacional ha sido muy dispar”

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‘Horizonte’ analiza el decisivo cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Durante el programa, los colaboradores han repasado los momentos más destacados, valorado la actuación de los dos líderes políticos y examinado que consecuencias puede tener este enfrentamiento de cara a las elecciones del 29-N.

El colaborador Juan Sotos Ivars ha destacado la imagen que ha proyectado Feijóo frente al presidente del Gobierno: "Sánchez estaba fuera de sí. Me ha decepcionado, puedo decir, porque esperaba el famoso perro de presa y más bien parecía el ratoncito hoy". A su juicio, el candidato del PP se ha mostrado mucho más firme:

"Feijóo ha proyectado autoridad y dureza. Eso es lo que hace que haya gente que vota a Vox. El debate creo que lo ha ganado, frente a Sánchez desde luego, pero puede tener más efecto en el respeto que él se ha hecho ganar para el electorado que busca autoridad y dureza en la derecha", ha reflexionado el colaborador.

Una imagen positiva sobre Feijóo que ha compartido Tomás Gómez: "Lo conozco hace muchos años y hay una idea equivocada de él. Lo que no sabía la gente es que es un tipo contundente, y hoy han visto un presidenciable que es moderado en las posiciones, pero contundente como ha sido con Pedro Sánchez, le ha golpeado como un boxeador".

Eduardo Inda sentencia a Pedro Sánchez

También se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno el colaborador Eduardo Inda, quien lo ha sentenciado comparando el debate con un combate de boxeo en el que, a su parecer, Sánchez recibió todos lo golpes: "Hoy ha sido Tyson el señor Feijóo. Se ha visto que no es un paquete".

El periodista ha ido más allá y ha asegurado que, después de haber seguido todos los debates modernos, nunca había visto una victoria tan clara: "He vivido todos los debates modernos y este es el debate que ha ganado uno de los dos candidatos con mayor contundencia que yo he visto en mi vida. Hoy ha nacido un presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo".

El golpe de Feijóo a Sánchez por la financiación de las primarias

Uno de los momentos más comentado del debate ha sido el golpe de Feijóo a Sánchez al preguntarle sobre quién había financiado su campaña en las primarias. El líder del PP insistió en varias ocasiones en obtener una respuesta, produciéndose un clima de tensión. Sobre este asunto ha opinado el colaborador Alberto Sotillos.

"Ahí se acaba un poco el debate y, efectivamente, se puede acabar un poco la campaña, porque si no sabes responder a quién te pago tu campaña de primarias. La respuesta tiene que ser inmediata, objetiva y sin un solo titubeo, no puedes tener un silencio", ha dicho el analista político.