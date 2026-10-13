Helio Roque, sobre la desesperanza de los jóvenes por culpa del sistema: "Ver que nuestro futuro pende de un hilo todo el rato es agotador"

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Elsa Punset, filósofa y divulgadora, comenta en el plató de 'Todo es mentira' la importancia de que los reyes, en su visita a Ceuta, hayan ido a ver a los niños porque "tenemos una sociedad con graves problemas psicológicos en nuestros niños". A raíz de esta cuestión, Helio Roque, creador de contenido, ha tomado la palabra para hablar de la desesperanza en el sistema que viven los jóvenes y Risto Mejide ha lanzado una reflexión.

La divulgadora ha roto una lanza a favor de los jóvenes: "Tendemos a llamar a esta generación de cristal, pero yo que fui joven no me tuve que enfrentar a tal cantidad de retos como: las redes, una polarización brutal, precariedad laboral, dificultad acceso a la vivienda, pérdida de conexión y un sentimiento de soledad extremo".

Una cuestión sobre la que ha señalado la importancia de "empezar a tomar decisiones en esta sociedad, aunque solo se por responsabilidad ética y moral hacia nuestros jóvenes". Helio Roque ha agradecido sus palabras: "Se tiende a invisibilizar y ridiculizar situación de los jóvenes. En mi entorno la gente demanda estabilidad y que tengamos alguna referencia a la que amarrarnos para poder".

"No está garantizadas ni las propias necesidades materiales. No sabes a dónde atenerte porque el sistema en el que siempre has creído, o te han dicho, has visto no está ahí para ti. Ver que nuestro futuro pende de un hilo todo el rato es agotador", ha añadido.

Risto Mejide, sobre la situación de los jóvenes: "Se ha roto el contrato social"

Tras escuchar a los colaboradores, Risto Mejide se ha unido al debate, añadiendo que "el contrato social se ha roto": "De joven tenías esa promesa: estudiabas y tenías trabajo; trabajabas y tenías un piso... Una serie promesas que se cumplían y ninguna de esas se cumple hoy". Además, ha recuperado una anécdota del profeso Eduardo Galeano en modo de reflexión ante la desesperanza de los jóvenes:

"En una conferencia, un alumno le pregunta para qué sirve la utopía. Él le contesta: 'La utopía es como el horizonte: caminas dos pasos y el horizonte se aleja dos pasos; caminas diez pasos y se vuelve a alejar. Y le dice: '¿Entonces para que sirve el horizonte?' Pues para avanzar".