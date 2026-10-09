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El tenso choque que protagonizaron Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, y Víctor Camino, diputado del PSOE, en 'Todo es mentira' ha sido muy comentado en las redes sociales y se han hecho del mismo otros medios de comunicación. A raíz de lo ocurrido, Risto Mejide ha querido compartir una reflexión con los espectadores.

El enfrentamiento se produjo porque Alfonso Serrano entró en directo para explicar por qué el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se había negado a que se guardase un minuto de silencio por el fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años que había sido desahuciada de su piso en la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid. Durante su intervención, aseguró que la izquierda estaba "instrumentalizando la muerte de Maricarmen". Un comentario al que Camino respondió diciendo que estaban "banalizando el mal".

"Banalizar tú, que utilizáis una muerte, dais asco. Estabais esperando el fallecimiento de Maricarmen para hacer política y echárnoslo en la cara", le contestó Serrano, lo que provocó que Risto Mejide interviniese y cortase la conexión al ver que el número 2 de Ayuso no quería disculparse. Unos minutos después volvió a conectar con 'TEM' para aclarar sus palabras: "Si se ha interpretado que a mí me da asco él, no. A mí me da asco esa manera de hacer política".

Medios como 'El País' se han hecho eco de este tenso choque sobre el que Risto Mejide se ha pronunciado. "No quiero hacerlo más grande de lo que ya ha sido, pero lo único que quiero decir es: ¿qué tipo de campaña nos espera? Lo único que yo pensaba ayer mientras estaba ocurriendo esto era: '¡Dios mío! Si todavía estamos en precampaña y ya estamos así'", ha confesado el presentador.

Los colaboradores se han mostrado de acuerdo con él y han pronosticado una campaña bronca. "La política se ha convertido en la mera descalificación al contrario y es inadmisible; quedan 53 días para las elecciones y los ciudadanos no deberíamos permitir que esto se convirtiera en una suma de eslóganes ni en descalificaciones personales", ha expresado Soraya Rodríguez, exsecretaria de Estado y colaboradora de 'TEM'.