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Víctor Camino y Alfonso Serrano vuelven a verse las caras en el plató de 'Todo es mentira' tras el tenso enfrentamiento que protagonizaron hace unas semanas en este mismo programa después de que el secretario general del PP de Madrid acusase al diputado del PSOE de "usar la muerte de Maricarmen para hacer política".

"Utilizáis una muerte, dais asco. Estabais esperando el fallecimiento de Maricarmen para hacer política y echárnoslo en la cara. Están utilizando una muerte y por ahí no paso", fueron parte de las palabras que Víctor Camino le dedicó a Alfonso Serrano y por las que Risto Mejide se vio obligado a intervenir para pedir al del PP que rectificase su comentario: "Aquí nadie da asco".

La reflexión de Risto, sobre el encontronazo: "¿Qué tipo de campaña nos espera?"

El enfrentamiento entre los dos políticos no tardó en hacerse viral en redes sociales y otros medios de comunicación. Una cuestión sobre la que Risto Mejide quiso compartir una reflexión con los espectadores sobre el tono que está marcando el inicio de la campaña electoral y la tensión política que ya se respira entre los distintos partidos:

"No quiero hacerlo más grande de lo que ya ha sido, pero lo único que quiero decir es: ¿qué tipo de campaña nos espera? Lo único que yo pensaba ayer mientras estaba ocurriendo esto era: '¡Dios mío! Si todavía estamos en precampaña y ya estamos así'", confesó entonces el presentador.

El reencuentro de Víctor Camino y Alfonso Serrano

Tras lo sucedido, Víctor Camino y Alfonso Serrano se han reencontrado esta tarde. El del PSOE ha sido el primero en tomar la palabra, para lanzar un consejo en tono irónico al del PP: "Tenéis que bajar revoluciones porque cada vez os parecéis más a VOX".

Por su parte, Serrano se ha referido al rifirrafe que tuvieron: "Nunca quise ofender a Víctor al decirle que me da asco, pero me reafirmo en que me da asco cuando veo a un político utilizar alguna desgracia como herramienta política. Eso siempre lo denunciaré, lo haga quien lo haga". Seguidamente, Camino y Serrano se han estrechado la mano mientras seguían con las pullas.

Ha sido entonces cuando Víctor ha reclamado "respeto mutuo": "Decir que alguien da asco, ese lenguaje es una cosa que debemos desterrar para esta campaña". A lo que Alfonso ha respondido tajante: "Para predicar con el ejemplo, puedes empezar con quitar el Twitter a Óscar Puente. A mi tampoco me gusta elevar el tono, pero hay gente que tiene la piel muy fina y la lengua muy larga". "Esto se está complicando otra vez", ha señalado Risto Mejide.